Fallece a los 46 años Eric Bauza, voz emblemática de los Looney Tunes

Bauza, nacido en Toronto, Canadá, en 1979, consolidó una carrera destacada como la voz de personajes icónicos de la franquicia Looney Tunes. Entre sus interpretaciones más recordadas en inglés se encuentran Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, el Cerdito Porky, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y Marvin el Marciano, roles que le permitieron conectar con diversas generaciones de espectadores.

Antes de dedicarse plenamente al doblaje, Bauza incursionó en el diseño de personajes, lo que le otorgó una perspectiva integral sobre la creación de contenido animado. Su trayectoria incluyó participaciones en proyectos de gran alcance como Space Jam: Una nueva era, Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y El ascenso de las Tortugas Ninja.

Dentro de la industria, su versatilidad fue una característica importante de su carrera, destacando por su capacidad para asumir múltiples roles dentro de una misma producción sin perder la identidad de cada personaje. Su legado permanece ligado a una franquicia fundamental en la historia de la animación internacional.