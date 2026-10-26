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Fallece a los 46 años Eric Bauza, voz emblemática de los Looney Tunes

Trayectoria en la animación

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El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del actor de doblaje Eric Bauza, quien falleció a los 46 años. La noticia fue confirmada por sus familiares el domingo 25 de octubre de 2026 a través de las redes sociales, generando reacciones inmediatas entre los seguidores de sus trabajos en la industria de la animación.

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Bauza, nacido en Toronto, Canadá, en 1979, consolidó una carrera destacada como la voz de personajes icónicos de la franquicia Looney Tunes. Entre sus interpretaciones más recordadas en inglés se encuentran Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, el Cerdito Porky, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y Marvin el Marciano, roles que le permitieron conectar con diversas generaciones de espectadores.

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Antes de dedicarse plenamente al doblaje, Bauza incursionó en el diseño de personajes, lo que le otorgó una perspectiva integral sobre la creación de contenido animado. Su trayectoria incluyó participaciones en proyectos de gran alcance como Space Jam: Una nueva era, Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y El ascenso de las Tortugas Ninja.

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Dentro de la industria, su versatilidad fue una característica importante de su carrera, destacando por su capacidad para asumir múltiples roles dentro de una misma producción sin perder la identidad de cada personaje. Su legado permanece ligado a una franquicia fundamental en la historia de la animación internacional.

Con información de noticiascol.com

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