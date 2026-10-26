El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del actor de doblaje Eric Bauza, quien falleció a los 46 años. La noticia fue confirmada por sus familiares el domingo 25 de octubre de 2026 a través de las redes sociales, generando reacciones inmediatas entre los seguidores de sus trabajos en la industria de la animación.
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Entretenimiento
Fallece a los 46 años Eric Bauza, voz emblemática de los Looney Tunes
Trayectoria en la animación
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Con información de noticiascol.com
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