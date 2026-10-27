La Fundación para el Desarrollo del Arte y la Cultura (Fundearc) confirmó que el evento se llevará a cabo del 22 al 26 de noviembre de 2026 en las instalaciones de Cinex, ubicadas en el Centro Comercial Costa Azul de la Isla de Margarita.
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Margarita será sede de la edición doble del Festival del Cine Venezolano en noviembre
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