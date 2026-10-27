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Margarita será sede de la edición doble del Festival del Cine Venezolano en noviembre

Cine nacional

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La Fundación para el Desarrollo del Arte y la Cultura (Fundearc) confirmó que el evento se llevará a cabo del 22 al 26 de noviembre de 2026 en las instalaciones de Cinex, ubicadas en el Centro Comercial Costa Azul de la Isla de Margarita.

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La edición, que agrupará en una sola convocatoria las ediciones correspondientes a 2025 y 2026, contará con una selección oficial de 63 largometrajes. De este total, 14 corresponden a óperas primas, mientras que el resto se distribuye entre las producciones de ficción y documentales de ambos años. La programación se complementa con secciones dedicadas a cortometrajes.

Margarita acogerá la edición doble del Festival del Cine Venezolano con 63 largometrajes en competencia

Karina Gómez Franco, directora general del festival, destacó que esta plataforma doble busca recoger el trabajo audiovisual de dos años de labor ininterrumpida. Además de la competencia, se realizarán proyecciones especiales de cuatro filmes nacionales en versión restaurada, entre ellos «El Pez que fuma» y «Simplicio».

El festival también mantendrá su compromiso con la formación mediante la competencia Universidad Audiovisual, donde participarán 21 casas de estudio. Asimismo, se rendirán homenajes a figuras destacadas como Liz Mago, Cinesa, Alexis Montilla y Rolando Loewenstein. La organización cuenta con el respaldo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y otras instituciones del sector.

Con información de Noticiascol.com

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