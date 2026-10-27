Margarita será sede de la edición doble del Festival del Cine Venezolano en noviembre

La edición, que agrupará en una sola convocatoria las ediciones correspondientes a 2025 y 2026, contará con una selección oficial de 63 largometrajes. De este total, 14 corresponden a óperas primas, mientras que el resto se distribuye entre las producciones de ficción y documentales de ambos años. La programación se complementa con secciones dedicadas a cortometrajes.

Karina Gómez Franco, directora general del festival, destacó que esta plataforma doble busca recoger el trabajo audiovisual de dos años de labor ininterrumpida. Además de la competencia, se realizarán proyecciones especiales de cuatro filmes nacionales en versión restaurada, entre ellos «El Pez que fuma» y «Simplicio».

El festival también mantendrá su compromiso con la formación mediante la competencia Universidad Audiovisual, donde participarán 21 casas de estudio. Asimismo, se rendirán homenajes a figuras destacadas como Liz Mago, Cinesa, Alexis Montilla y Rolando Loewenstein. La organización cuenta con el respaldo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y otras instituciones del sector.