Kim Kardashian envía saludo a Venezuela durante evento promocional

La interacción incluyó un gesto especial hacia el público nacional. Al solicitarle un saludo para sus compatriotas, Kim respondió con una sonrisa y un mensaje en inglés que conquistó al influencer: «Hi Venezuela! I love you». Tras el intercambio, ambos posaron para una fotografía y compartieron un abrazo antes de concluir el encuentro.

La visita de la empresaria a México forma parte de la gira internacional para presentar la nueva entrega de «Todo Vale», producción en la que comparte créditos con actrices como Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts. La trama sigue a un grupo de abogadas que decide fundar su propia firma en Los Ángeles tras abandonar un bufete dominado por hombres.

En esta historia, Kardashian interpreta al personaje de Allura Grant. La segunda temporada llegará a Disney+ el 4 de noviembre de 2026, iniciando con tres episodios y continuando con entregas semanales.