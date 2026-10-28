Durante un evento celebrado en Ciudad de México para promocionar la segunda temporada de la serie «Todo Vale», el creador de contenido venezolano La Divaza se encontró cara a cara con Kim Kardashian. El influencer, fiel a su estilo, describió el momento como un «reencuentro de hermanas», lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores en las plataformas digitales.
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Farándula
Kim Kardashian envía saludo a Venezuela durante evento promocional
Encuentro en México
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Con información de Meridiano
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