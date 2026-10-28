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Kim Kardashian envía saludo a Venezuela durante evento promocional

Encuentro en México

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Durante un evento celebrado en Ciudad de México para promocionar la segunda temporada de la serie «Todo Vale», el creador de contenido venezolano La Divaza se encontró cara a cara con Kim Kardashian. El influencer, fiel a su estilo, describió el momento como un «reencuentro de hermanas», lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores en las plataformas digitales.

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La interacción incluyó un gesto especial hacia el público nacional. Al solicitarle un saludo para sus compatriotas, Kim respondió con una sonrisa y un mensaje en inglés que conquistó al influencer: «Hi Venezuela! I love you». Tras el intercambio, ambos posaron para una fotografía y compartieron un abrazo antes de concluir el encuentro.

La visita de la empresaria a México forma parte de la gira internacional para presentar la nueva entrega de «Todo Vale», producción en la que comparte créditos con actrices como Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts. La trama sigue a un grupo de abogadas que decide fundar su propia firma en Los Ángeles tras abandonar un bufete dominado por hombres.

Kim Kardashian sorprendió con este mensaje para Venezuela

En esta historia, Kardashian interpreta al personaje de Allura Grant. La segunda temporada llegará a Disney+ el 4 de noviembre de 2026, iniciando con tres episodios y continuando con entregas semanales.

Con información de Meridiano

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