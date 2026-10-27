Jowell, integrante del dúo Jowell & Randy, reveló que perdió cerca de 500.000 dólares en una controversia económica que intentó resolver por la vía legal sin obtener resultados favorables. El artista compartió su experiencia a través de la red social X, donde expresó su descontento ante la falta de consecuencias para la contraparte en el litigio.
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Farándula
Jowell y revela que perdió 500.000 dólares tras un conflicto legal fallido
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Con información de Meridiano
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