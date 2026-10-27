Jowell y revela que perdió 500.000 dólares tras un conflicto legal fallido

Sus declaraciones surgieron en el contexto del doble asesinato del empresario Félix Plaud de Choudens y el abogado Luis A. Quiñones González en Puerto Rico. En este sentido, el cantante cuestionó la respuesta del sistema judicial ante situaciones en las que las personas afectadas no logran recuperar su dinero, señalando la impotencia que genera sentir que no existen consecuencias legales efectivas.

Aunque el intérprete aclaró que no justifica la violencia, reconoció comprender la frustración detrás de disputas económicas no resueltas. Ante esta situación, propuso realizar una campaña pública para exponer a quienes mantienen deudas pendientes, con el objetivo de alertar a otros ciudadanos y evitar que atraviesen experiencias similares.