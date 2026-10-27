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Latin Grammy confirma nuevos artistas y tributo a José Alfredo Jiménez para su edición 27

Música latina

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A menos de un mes de la ceremonia, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer una nueva lista de artistas que formarán parte de la 27ª entrega anual de los Latin Grammy. El evento, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, contará con una variada representación de géneros musicales.

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Entre los confirmados para subir al escenario se encuentran Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y The Warning. Esta selección busca integrar tanto a figuras consagradas de la industria como a los nuevos talentos que lideran las tendencias actuales en el pop, el rock alternativo y los sonidos urbanos.

Uno de los puntos centrales de la gala será el homenaje a José Alfredo Jiménez en conmemoración del centenario de su nacimiento. El cantautor mexicano, reconocido por himnos como «El Rey» y «Si nos dejan», será recordado en un tributo especial que busca honrar su legado en la música ranchera.

La producción de este segmento estará bajo la responsabilidad de Edgar Barrera, quien encabeza la lista de nominados de este año con 10 candidaturas. Barrera, quien ha trabajado en proyectos destacados de artistas como Karol G y Carín León, lidera categorías principales como Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Con información de noticiascol.com

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