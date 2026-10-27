A menos de un mes de la ceremonia, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer una nueva lista de artistas que formarán parte de la 27ª entrega anual de los Latin Grammy. El evento, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, contará con una variada representación de géneros musicales.
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Latin Grammy confirma nuevos artistas y tributo a José Alfredo Jiménez para su edición 27
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