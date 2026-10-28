La 14.ª edición del Festival de Cine Alemán recorrerá salas de cine en Venezuela

La selección combina producciones recientes del cine alemán con cuatro títulos clásicos que han dejado huella en su historia. Entre los estrenos destacados figuran 22 Largos y la comedia dramática Ahhh, este vacío, este terrible vacío, ambas reconocidas en los Premios del Cine Alemán de 2026. Asimismo, la retrospectiva incluye obras emblemáticas como Lola corre y Más allá del silencio.

Las proyecciones se llevarán a cabo en espacios culturales y salas de cine de Caracas, Mérida, San Cristóbal, Guayana, San Carlos, La Asunción, Juan Griego, Maracaibo, Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz, Barquisimeto y Tucupita.