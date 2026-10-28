El Goethe-Institut Venezuela dio inicio a la 14.ª edición del Festival de Cine Alemán, una muestra que reunirá 18 películas de distintos géneros en diversas salas de Venezuela. La programación abarca dramas, comedias, thrillers, documentales y propuestas de animación que exploran temáticas como la familia, la identidad, la migración y la memoria.
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Cine y TV
La 14.ª edición del Festival de Cine Alemán recorrerá salas de cine en Venezuela
Muestra cinematográfica
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Con información de El Nacional
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