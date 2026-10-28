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La 14.ª edición del Festival de Cine Alemán recorrerá salas de cine en Venezuela

Muestra cinematográfica

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El Goethe-Institut Venezuela dio inicio a la 14.ª edición del Festival de Cine Alemán, una muestra que reunirá 18 películas de distintos géneros en diversas salas de Venezuela. La programación abarca dramas, comedias, thrillers, documentales y propuestas de animación que exploran temáticas como la familia, la identidad, la migración y la memoria.

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La selección combina producciones recientes del cine alemán con cuatro títulos clásicos que han dejado huella en su historia. Entre los estrenos destacados figuran 22 Largos y la comedia dramática Ahhh, este vacío, este terrible vacío, ambas reconocidas en los Premios del Cine Alemán de 2026. Asimismo, la retrospectiva incluye obras emblemáticas como Lola corre y Más allá del silencio.

Las proyecciones se llevarán a cabo en espacios culturales y salas de cine de Caracas, Mérida, San Cristóbal, Guayana, San Carlos, La Asunción, Juan Griego, Maracaibo, Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz, Barquisimeto y Tucupita.

Con información de El Nacional

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