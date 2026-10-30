La visita de la cantante colombiana Greeicy a Venezuela, en el marco de su Candela World Tour, ha dejado momentos memorables más allá de los escenarios. En una muestra de afecto, la intérprete de éxitos musicales como «Los Besos» y «Amantes» recibe una réplica exacta de la cédula de identidad venezolana, un detalle que ha generado reacciones positivas en las plataformas digitales.
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La cantante Greeicy comparte emotivo obsequio recibido por sus seguidores venezolanos
Candela World Tour
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Con información de noticiascol.com
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