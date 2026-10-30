La cantante Greeicy comparte emotivo obsequio recibido por sus seguidores venezolanos

El documento, elaborado con gran precisión gráfica, contiene datos personalizados de la artista. Según la información disponible, el carné incluye una fotografía oficial de la artista, la firma característica, la huella dactilar y una fecha de expedición correspondiente al 25 de octubre de 2026, con una vigencia marcada como «infinita». Además, el estado civil fue registrado de manera creativa como «comprometida».

Junto al carné, los seguidores entregaron una tarjeta con un mensaje motivacional que destaca el impacto de su música en la vida de sus fanáticos. Este gesto demuestra el cariño profundo que el público local profesa hacia la colombiana, consolidando una relación cercana que trasciende el ámbito musical. La artista, por su parte, ha utilizado sus historias de Instagram para agradecer el recibimiento y las muestras de afecto recibidas durante su recorrido por el país.