El anfiteatro de El Hatillo fue el punto de partida para el reencuentro de Caibo, el dúo conformado por Simón «Toto» Ruiz y Beethzarth «Beet» Acosta. Durante más de dos horas, los artistas presentaron un repertorio que combinó sus temas más emblemáticos con nuevas propuestas musicales, marcando el inicio de su gira nacional titulada «La del Sol Amada» este 15 de octubre.
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Con invitados especiales, Caibo arrancó su tour nacional en Caracas
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Con información de Meridiano
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