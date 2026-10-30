Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento

Con invitados especiales, Caibo arrancó su tour nacional en Caracas

Música venezolana

|2 min|
Imagen de la noticia: Con invitados especiales, Caibo arrancó su tour nacional en Caracas

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El anfiteatro de El Hatillo fue el punto de partida para el reencuentro de Caibo, el dúo conformado por Simón «Toto» Ruiz y Beethzarth «Beet» Acosta. Durante más de dos horas, los artistas presentaron un repertorio que combinó sus temas más emblemáticos con nuevas propuestas musicales, marcando el inicio de su gira nacional titulada «La del Sol Amada» este 15 de octubre.

Lee también
Hija de Bruce Willis publica conmovedora imagen junto al actor en medio de su proceso de salud

Caibo revive su música con "La del Sol Amada"

La velada contó con momentos destacados gracias a la participación de invitados especiales. Oscarcito acompañó al dúo en el escenario, interpretando además temas de su propia autoría, mientras que Luis Fernando Borjas se unió a la agrupación para cantar «La Promesa», una de las canciones más reconocidas de su trayectoria.

El dúo musical Caibo dio inicio a su gira nacional «La del Sol Amada» con una presentación de más de dos horas en el anfiteatro de El Hatillo. Los integrantes aprovecharon la ocasión para demostrar su calidad vocal y el respeto mutuo, incluyendo en el repertorio sencillos de sus proyectos en solitario. La gira continuará por otras plazas del país, con una presentación en Barquisimeto este 16 de octubre y el esperado encuentro con el público de su tierra natal, Maracaibo, programado para el 17 de octubre.

Con información de Meridiano

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

EntretenimientoCaiboMúsica Venezolana

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.