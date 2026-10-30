Con invitados especiales, Caibo arrancó su tour nacional en Caracas

La velada contó con momentos destacados gracias a la participación de invitados especiales. Oscarcito acompañó al dúo en el escenario, interpretando además temas de su propia autoría, mientras que Luis Fernando Borjas se unió a la agrupación para cantar «La Promesa», una de las canciones más reconocidas de su trayectoria.

El dúo musical Caibo dio inicio a su gira nacional «La del Sol Amada» con una presentación de más de dos horas en el anfiteatro de El Hatillo. Los integrantes aprovecharon la ocasión para demostrar su calidad vocal y el respeto mutuo, incluyendo en el repertorio sencillos de sus proyectos en solitario. La gira continuará por otras plazas del país, con una presentación en Barquisimeto este 16 de octubre y el esperado encuentro con el público de su tierra natal, Maracaibo, programado para el 17 de octubre.