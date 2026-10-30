Karol G y Young Miko generan reacciones en redes tras baile en el Kia Center

Durante el segmento, la interacción entre ambas cantantes incluyó un baile cercano que fue registrado por los asistentes y difundido rápidamente en plataformas digitales. La coreografía, que incluyó un aparente intento de beso, generó diversas reacciones entre los seguidores, quienes debatieron sobre la química profesional y personal de las intérpretes.

Este episodio se suma a una serie de colaboraciones previas que han mantenido el interés del público sobre la relación artística entre ambas. Desde su presentación en Houston en 2023 hasta su participación conjunta en el videoclip del tema «Contigo», la complicidad en el escenario ha sido una constante que mantiene vivo el interés de quienes siguen de cerca cada aparición de las dos artistas.