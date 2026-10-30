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Karol G y Young Miko generan reacciones en redes tras baile en el Kia Center

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Las artistas Karol G y Young Miko fueron el centro de atención durante la presentación de la puertorriqueña este jueves 29 de octubre en el Kia Center de Orlando, Florida. La aparición de la cantante colombiana, quien formó parte de la dinámica «Sin pausa» del espectáculo, desató la euforia de los asistentes al interpretar juntas los temas «DISPO» y «BbY WOW».

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Durante el segmento, la interacción entre ambas cantantes incluyó un baile cercano que fue registrado por los asistentes y difundido rápidamente en plataformas digitales. La coreografía, que incluyó un aparente intento de beso, generó diversas reacciones entre los seguidores, quienes debatieron sobre la química profesional y personal de las intérpretes.

¡Casi se besan! Karol G y Young Miko protagonizaron un sensual baile

Este episodio se suma a una serie de colaboraciones previas que han mantenido el interés del público sobre la relación artística entre ambas. Desde su presentación en Houston en 2023 hasta su participación conjunta en el videoclip del tema «Contigo», la complicidad en el escenario ha sido una constante que mantiene vivo el interés de quienes siguen de cerca cada aparición de las dos artistas.

Con información de Meridiano

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