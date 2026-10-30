Las artistas Karol G y Young Miko fueron el centro de atención durante la presentación de la puertorriqueña este jueves 29 de octubre en el Kia Center de Orlando, Florida. La aparición de la cantante colombiana, quien formó parte de la dinámica «Sin pausa» del espectáculo, desató la euforia de los asistentes al interpretar juntas los temas «DISPO» y «BbY WOW».
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Karol G y Young Miko generan reacciones en redes tras baile en el Kia Center
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Con información de Meridiano
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