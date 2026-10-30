El recorrido cinematográfico de Johnny Depp a través de sus cambios de imagen

Su salto a la popularidad ocurrió en 1987 con la serie 21 Jump Street, donde interpretó al detective Tom Hanson. Sin embargo, fue a partir de 1990, con su colaboración con el director Tim Burton en El joven manos de tijera, que el actor comenzó a alejarse de la imagen convencional de galán para explorar estéticas más complejas y góticas. Esta alianza creativa se extendió a otros títulos como Ed Wood, Sleepy Hollow y Sweeney Todd.

En la década de los 2000, Depp alcanzó hitos con personajes como el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe y Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate, demostrando su capacidad para adoptar vestuarios y accesorios que se convirtieron en sellos distintivos de su carrera.

A sus 63 años, el intérprete mantiene su disposición a experimentar con su apariencia. Recientemente, el actor sorprendió durante la Comic-Con de San Diego al aparecer completamente caracterizado como Ebenezer Scrooge, con un estilo que incluye maquillaje y vello facial canoso para su próximo papel. La película, dirigida por Ti West, tiene previsto su estreno en cines para el 13 de noviembre de 2026, marcando su retorno a las grandes producciones de Hollywood.