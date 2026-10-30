La trayectoria de Johnny Depp en el mundo del espectáculo ha estado definida por una constante reinvención. Johnny Depp ha consolidado una carrera marcada por constantes cambios físicos para adaptarse a sus personajes, una faceta que ha sido parte esencial de su identidad pública desde sus primeros años en la televisión estadounidense.
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Cine y TV
El recorrido cinematográfico de Johnny Depp a través de sus cambios de imagen
Trayectoria artística
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