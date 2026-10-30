Gobierno regional y municipal despliegan atención en Cabimas por anegaciones

Durante el recorrido, las autoridades evaluaron los sectores más perjudicados, concentrados principalmente en las parroquias Jorge Hernández, Rómulo Betancourt, San Benito y La Rosa. Según explicó el burgomaestre, la acumulación de agua respondió a una precipitación de 45 milímetros por metro cuadrado, sumada a la dificultad de drenaje hacia el Lago de Maracaibo debido al alto oleaje y la ubicación geográfica de la ciudad.

Como parte de las acciones inmediatas, se iniciaron trabajos de succión de agua mediante bombas hidráulicas y labores de bacheo en las vías afectadas. Asimismo, la Gobernación del Zulia anunció la entrega de enseres prioritarios, tales como camas, cocinas, ventiladores y tanques de almacenamiento de agua potable para las familias damnificadas.

El plan de atención integral incluye jornadas de salud con despistaje de enfermedades, vacunación y ciclos de fumigación. Por su parte, la Secretaría General de Gobierno regional confirmó que se trabaja en la reparación de transformadores eléctricos averiados para restablecer el servicio en las comunidades afectadas. Las labores de atención médica y recuperación de servicios continuarán desplegadas en el municipio para retornar a la normalidad en el menor tiempo posible.