Tras las intensas precipitaciones registradas el pasado 27 de octubre, el alcalde de Cabimas, Frank Carreño, encabezó un despliegue conjunto con representantes de la Gobernación del Zulia para inspeccionar las zonas más afectadas y coordinar labores de asistencia. El fenómeno climatológico dejó un saldo de 120 familias afectadas, distribuidas en 60 viviendas que presentaron desde anegaciones temporales hasta daños de mayor complejidad.
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Cabimas
Gobierno regional y municipal despliegan atención en Cabimas por anegaciones
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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