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Gobernación del Zulia distribuye 538 transformadores en los 21 municipios

Infraestructura eléctrica

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El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, encabezó este viernes 30 de octubre la entrega de 538 transformadores de distribución en la sede de Corpoelec Amparo, ubicada en el municipio Maracaibo.

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Esta dotación, que incluye equipos de tipo poste y pad-mounted, busca optimizar el servicio eléctrico en la entidad. Según lo informado, la asignación responde a las solicitudes territoriales procesadas a través de la plataforma VenApp del sistema 1×10 del Buen Gobierno, en un esfuerzo coordinado entre el Ejecutivo regional, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y la gerencia de Corpoelec.

El mandatario regional destacó que el despliegue es prioritario ante la proximidad de la Bajada Solemne de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Las cuadrillas técnicas se mantienen trabajando para estabilizar el suministro en las 18 parroquias de Maracaibo y las 7 de San Francisco.

Además de la capital zuliana, el Ejecutivo regional confirmó la distribución de insumos hacia los ejes de la Guajira, Sur del Lago, Costa Oriental del Lago y la subregión Perijá, con el fin de garantizar una cobertura integral en los 21 municipios del Zulia.

Con información de noticiascol.com

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