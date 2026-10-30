El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, encabezó este viernes 30 de octubre la entrega de 538 transformadores de distribución en la sede de Corpoelec Amparo, ubicada en el municipio Maracaibo.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Zulia
Gobernación del Zulia distribuye 538 transformadores en los 21 municipios
Infraestructura eléctrica
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...