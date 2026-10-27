Caracas se alista para recibir a los mejores exponentes del ajedrez juvenil mundial. Entre el 17 y el 28 de noviembre, el Hotel Eurobuilding será el escenario del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Sub-20, una competencia que busca consolidar el talento de la generación de relevo.
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Caracas será sede del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Sub-20 en noviembre
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