Caracas será sede del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Sub-20 en noviembre

Para asegurar el éxito del evento, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, y el presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), Hugo Martínez, sostuvieron una segunda mesa de trabajo. En el encuentro evaluaron cada detalle logístico fundamental, abarcando aspectos como el visado, transporte, seguridad, hospedaje y la alimentación de los asistentes.

Hasta la fecha, se estima la participación de aproximadamente 50 delegaciones y 200 atletas, cifra que podría aumentar en los próximos días. El avance organizativo es positivo, según destacó Martínez, quien subrayó la importancia de esta cita para fortalecer el trabajo de masificación y formación que se impulsa en el territorio nacional.

Con este despliegue, Venezuela reafirmará su capacidad operativa y logística para albergar competencias internacionales de máximo nivel, promoviendo el ajedrez como disciplina clave para el desarrollo deportivo juvenil.