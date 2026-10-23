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Venezuela confirma delegación de 34 atletas para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Deporte nacional

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Venezuela confirmó una delegación de 34 atletas para disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, lo que representa la cuarta participación consecutiva del país en la historia de la máxima cita olímpica multidisciplinaria para categorías juveniles.

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La representación nacional está integrada por jóvenes talentos provenientes de diversas regiones, entre ellos los caraqueños Rosalvick Aguilar, Dakota Ferrer, Johana Gómez, Adanuriel Rosal y Jonathan Jeancarlos Vegas Vásquez. A ellos se suman los prospectos regionales Aaron Hernández, de Carabobo; Fabricio Rodríguez, de Cojedes; y Valeria Dudamel, representante del estado Lara.

En esta edición, el grupo de deportistas verá acción en un abanico de 15 disciplinas, tales como atletismo, baloncesto 3×3, boxeo, ciclismo de ruta, fútbol sala femenino, judo, natación, triatlón y voleibol de playa. La delegación también competirá en bádminton, esgrima, lucha de playa, tenis de mesa, vela y wushu.

Los atletas venezolanos se medirán en territorio africano ante representantes de 206 países y más de 2.700 deportistas internacionales, con el objetivo de alcanzar podios que permitan ampliar el medallero histórico del deporte menor en el país.

Con información de noticiascol.com

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