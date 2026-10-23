Venezuela confirmó una delegación de 34 atletas para disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, lo que representa la cuarta participación consecutiva del país en la historia de la máxima cita olímpica multidisciplinaria para categorías juveniles.
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Venezuela confirma delegación de 34 atletas para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
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