El futbolista argentino Lionel Messi se trasladará a España para participar en los actos de entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, galardón que reconoce su trayectoria profesional y su impacto social. La visita del jugador del Inter Miami será breve, ya que debe retornar a Estados Unidos para cumplir con sus compromisos en la MLS.
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Deportes
Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo
Reconocimiento deportivo
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Con información de Meridiano
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