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Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo

Reconocimiento deportivo

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El futbolista argentino Lionel Messi se trasladará a España para participar en los actos de entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, galardón que reconoce su trayectoria profesional y su impacto social. La visita del jugador del Inter Miami será breve, ya que debe retornar a Estados Unidos para cumplir con sus compromisos en la MLS.

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La agenda del deportista comenzará el jueves 22 de octubre en el Hotel Reconquista de Oviedo. Durante esa jornada, Messi sostendrá un encuentro con estudiantes y público general en el Palacio de los Deportes de la ciudad. La expectativa por su presencia es enorme y quedó demostrado cuando los 4.700 pases gratuitos disponibles para el encuentro con el público se agotaron en apenas 13 minutos, mientras que la fila virtual alcanzó los 16.200 usuarios simultáneos. Esa misma noche, el campeón del mundo asistirá a una cena oficial junto a los Reyes de España.

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El viernes 23 de octubre se llevará a cabo el acto central. Messi participará en la recepción oficial con la Familia Real y posteriormente se trasladará al Teatro Campoamor para la ceremonia de premiación. El reconocimiento, anunciado formalmente el pasado 3 de junio, destaca su conducta deportiva y su labor solidaria en favor de la salud y educación infantil.

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El galardón incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. Según la información publicada, no está previsto que el argentino pronuncie un discurso durante la ceremonia.

Con información de Meridiano

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