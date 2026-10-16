La selección nacional de pádel ha oficializado la convocatoria de tres atletas del estado Bolívar para afrontar los próximos retos del calendario internacional. Dannielys Rigual, Grecia Figueroa y José Cubero formarán parte del equipo tricolor en los eventos programados en Paraguay, Colombia y México.
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Selección nacional de pádel convoca a tres deportistas del estado Bolívar
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