Selección nacional de pádel convoca a tres deportistas del estado Bolívar

Dannielys Rigual y Grecia Figueroa competirán en la categoría femenina durante el Panamericano Libre de Pádel en territorio paraguayo. Por su parte, José Cubero se integrará a la delegación para participar en el Torneo Invitacional de Cúcuta, Colombia, a partir del 9 de noviembre, antes de continuar con la agenda en México.

El proceso de preparación física e integral de los deportistas fue supervisado por el preparador José Rosario en Puerto Ordaz, enfocándose en el desarrollo de la fuerza explosiva y la velocidad.

Desde la dirección ejecutiva del complejo Arenas Pádel, resaltaron que este llamado internacional ratifica la efectividad de la descentralización deportiva y la formación de talento competitivo desde el estado Bolívar para el circuito profesional.