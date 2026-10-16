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Selección nacional de pádel convoca a tres deportistas del estado Bolívar

Pádel venezolano

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La selección nacional de pádel ha oficializado la convocatoria de tres atletas del estado Bolívar para afrontar los próximos retos del calendario internacional. Dannielys Rigual, Grecia Figueroa y José Cubero formarán parte del equipo tricolor en los eventos programados en Paraguay, Colombia y México.

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Dannielys Rigual y Grecia Figueroa competirán en la categoría femenina durante el Panamericano Libre de Pádel en territorio paraguayo. Por su parte, José Cubero se integrará a la delegación para participar en el Torneo Invitacional de Cúcuta, Colombia, a partir del 9 de noviembre, antes de continuar con la agenda en México.

El proceso de preparación física e integral de los deportistas fue supervisado por el preparador José Rosario en Puerto Ordaz, enfocándose en el desarrollo de la fuerza explosiva y la velocidad.

Desde la dirección ejecutiva del complejo Arenas Pádel, resaltaron que este llamado internacional ratifica la efectividad de la descentralización deportiva y la formación de talento competitivo desde el estado Bolívar para el circuito profesional.

Con información de noticiascol.com

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