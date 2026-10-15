Este sábado 17 de octubre, el Domo de Cabimas se convertirá en el epicentro del deporte regional con la celebración de la Primera Edición de la Copa Virgen del Rosario de Voleibol, un certamen masivo que reunirá a más de 20 clubes deportivos de la localidad y de diversos municipios vecinos.
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Deportes
Cabimas se viste de gala para la Primera Edición de la Copa Virgen del Rosario de Voleibol
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