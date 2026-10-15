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Cabimas se viste de gala para la Primera Edición de la Copa Virgen del Rosario de Voleibol

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Este sábado 17 de octubre, el Domo de Cabimas se convertirá en el epicentro del deporte regional con la celebración de la Primera Edición de la Copa Virgen del Rosario de Voleibol, un certamen masivo que reunirá a más de 20 clubes deportivos de la localidad y de diversos municipios vecinos.

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La jornada iniciará a partir de las 8:30 a. m. y contará con la participación de más de 300 atletas que verán acción en las categorías formativas que van desde la U-9 hasta la U-17.

Para albergar la intensa agenda de partidos programada para un único día de competencia, la infraestructura del Domo ha sido acondicionada con cuatro canchas activas en simultáneo.

Inauguración y actividades complementarias

El protocolo inaugural está pautado para las 11:00 a. m. y contará con una apertura especial a cargo de Perfiles Zulianos, organización que ofrecerá una ponencia orientada a destacar el valor del deporte y la cultura en la formación integral de la juventud.

Pensando en la integración familiar y el sano esparcimiento de los asistentes, el evento dispondrá de una zona de expositores culturales y una amplia oferta gastronómica durante todo el día.

Alianza institucional por el deporte

La realización de este evento deportivo de gran escala es posible gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Cabimas, el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ) y el Instituto Municipal del Deporte de Cabimas (IMDEC), reafirmando el compromiso de las instituciones locales con el desarrollo, impulso y consolidación del deporte menor en la entidad.

Se invita a toda la comunidad de Cabimas y sus alrededores a asistir a las instalaciones del Domo para apoyar al talento deportivo juvenil en este gran encuentro.

Detalles del evento:

Evento: Primera Edición Copa Virgen del Rosario de Voleibol.

Fecha: Sábado 17 de octubre.

Lugar: Domo de Cabimas.

Hora: A partir de las 8:30 a. m. (Acto de inauguración: 11:00 a. m.).

Entrada: Gratis

Con información de noticiascol.com

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