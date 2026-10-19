Catarina Guimaraes, atleta paralímpica estadounidense de 22 años, ha encontrado en la plataforma OnlyFans una vía para financiar su carrera deportiva. La deportista, quien padece parálisis cerebral espástica, busca cubrir los costos de entrenamiento y gastos médicos necesarios para llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.
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Atleta paralímpica Catarina Guimaraes abre cuenta en OnlyFans para financiar su preparación hacia Los Ángeles 2028
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Con información de Meridiano
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