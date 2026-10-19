Atleta paralímpica Catarina Guimaraes abre cuenta en OnlyFans para financiar su preparación hacia Los Ángeles 2028

A diferencia del uso convencional de la plataforma, Guimaraes ha dejado claro que su contenido no incluye material explícito. De hecho, la atleta rechazó ofertas para producir este tipo de contenido, incluida una propuesta de 15.000 dólares por una videollamada privada, priorizando así su imagen pública.

Según reportes, la atleta firmó un acuerdo anual de 25.000 dólares con la plataforma, mientras que el acceso a su perfil tiene un costo de 10 dólares mensuales. En sus publicaciones, comparte rutinas de entrenamiento, ejercicios de gimnasio y videos cantando temas de musicales de Broadway.

Guimaraes, quien ha destacado en competencias como los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, además de su participación en París 2024, compagina su carrera deportiva con una maestría en Kinesiología en la Universidad Estatal de Luisiana. Su trayectoria también incluye el hito de ser la primera atleta con parálisis cerebral en competir en la División I de la NCAA.