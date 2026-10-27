El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, marcando un hito al convertirse en el primer jugador inglés en obtener este prestigioso reconocimiento en los últimos 25 años. El atacante cerró una temporada destacada con 73 goles anotados entre su club y la selección, además de liderar al conjunto bávaro hacia el doblete en la Bundesliga y la Copa de Alemania.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Deportes
Harry Kane conquista el Balón de Oro y rompe sequía de 25 años para Inglaterra
Premios del fútbol mundial
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...