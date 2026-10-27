Harry Kane conquista el Balón de Oro y rompe sequía de 25 años para Inglaterra

Durante la ceremonia, celebrada en Londres, Kane expresó su satisfacción tras superar en las votaciones a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Lionel Messi. El inglés también destacó por su desempeño en la Copa del Mundo, donde alcanzó las semifinales y se posicionó entre los cinco máximos goleadores históricos de su país en el torneo.

Por su parte, la mediocampista española Alexia Putellas alcanzó su tercer Balón de Oro femenino, consolidando su trayectoria tras liderar al Barcelona en la obtención de la Liga de Campeones y contribuir al triunfo de España en la Liga de Naciones. La jugadora, quien actualmente forma parte del London City Lionesses, puso fin al dominio de tres años de su compatriota Aitana Bonmatí.

La ceremonia se celebró en Londres por primera vez en reconocimiento al ganador inaugural de hace 70 años, el inglés Stanley Matthews.