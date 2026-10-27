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Harry Kane conquista el Balón de Oro y rompe sequía de 25 años para Inglaterra

Premios del fútbol mundial

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El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, marcando un hito al convertirse en el primer jugador inglés en obtener este prestigioso reconocimiento en los últimos 25 años. El atacante cerró una temporada destacada con 73 goles anotados entre su club y la selección, además de liderar al conjunto bávaro hacia el doblete en la Bundesliga y la Copa de Alemania.

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Durante la ceremonia, celebrada en Londres, Kane expresó su satisfacción tras superar en las votaciones a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Lionel Messi. El inglés también destacó por su desempeño en la Copa del Mundo, donde alcanzó las semifinales y se posicionó entre los cinco máximos goleadores históricos de su país en el torneo.

Por su parte, la mediocampista española Alexia Putellas alcanzó su tercer Balón de Oro femenino, consolidando su trayectoria tras liderar al Barcelona en la obtención de la Liga de Campeones y contribuir al triunfo de España en la Liga de Naciones. La jugadora, quien actualmente forma parte del London City Lionesses, puso fin al dominio de tres años de su compatriota Aitana Bonmatí.

La ceremonia se celebró en Londres por primera vez en reconocimiento al ganador inaugural de hace 70 años, el inglés Stanley Matthews.

La española Alexia Putellas, jugadora del London City Lionesses, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro. e el London Palladium Theatre, Gran Bretaña, Londres. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Con información de noticiascol.com

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