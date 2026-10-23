El Gimnasio Napoleón Rodríguez, ubicado en Barquisimeto, estado Lara, fue el escenario elegido para dar inicio a los IV Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2026. La competencia, que se extenderá hasta el 7 de noviembre, se desarrolla de manera simultánea en cuatro entidades del territorio nacional.
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Inaugurados los IV Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2026 en Barquisimeto
Evento deportivo nacional
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