Inaugurados los IV Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2026 en Barquisimeto

Esta edición del torneo cuenta con la participación de atletas cuyas edades oscilan entre los 7 y 12 años, además de integrar categorías especiales para personas con discapacidad y adultos mayores. En total, los competidores medirán fuerzas en 23 disciplinas deportivas, que abarcan desde el fútbol sala, kickingball, voleibol y baloncesto 3×3, hasta diversas exhibiciones de juegos tradicionales.

El camino hacia esta fase nacional fue extenso, tras un proceso clasificatorio que involucró a más de 49.000 consejos comunales a nivel municipal, estadal y regional. Franklin Cardillo, ministro para el Deporte, destacó durante la apertura la importancia de la articulación entre las bases comunitarias para el éxito del evento. Según el funcionario, el torneo tiene como objetivo principal fortalecer el semillero deportivo y promover la masificación de la actividad física en todo el país.