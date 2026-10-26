El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) avanza en la ejecución de la «Moda Seniat», un esquema de gestión diseñado para automatizar y digitalizar los procesos fiscales en el país. Según informó el superintendente del organismo, Román Maniglia, el objetivo central es eliminar cargas administrativas innecesarias para los contribuyentes y fomentar la formalización mediante el uso de nuevas tecnologías.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Seniat simplifica trámites tributarios
Gestión tributaria
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Seniat
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...