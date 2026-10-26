Seniat simplifica trámites tributarios

Entre los cambios más significativos destaca la reestructuración del padrón de contribuyentes especiales, que pasó de 140 mil a cerca de 44 mil actores económicos. Esta medida permite que unas 87 mil empresas sean reclasificadas como contribuyentes ordinarios. Asimismo, se estableció un nuevo umbral para la calificación de contribuyentes especiales, fijado en 50 mil euros mensuales, dejando atrás los criterios basados en múltiplos del tipo de cambio.

En cuanto a la simplificación de trámites, el organismo confirmó que el Registro Único de Información Fiscal (RIF) ya no tendrá fecha de vencimiento, dado que la plataforma institucional permite el monitoreo constante de la actividad empresarial. Por otro lado, la utilización de máquinas fiscales será opcional para los comerciantes, eliminando este requerimiento como una exigencia obligatoria para nuevos negocios.

Maniglia también anunció que, durante este año, el ente tributario pondrá a disposición de los usuarios una plataforma gratuita de facturación electrónica, la cual permitirá gestionar declaraciones, retenciones y el RIF en línea. Esta herramienta está dirigida tanto a emprendedores como a pequeñas, medianas y grandes empresas.

Finalmente, el superintendente subrayó una transición en el enfoque de fiscalización del organismo. «No queremos ser un Seniat punitivo, queremos ser un Seniat que asesora al contribuyente», afirmó, destacando que la institución busca guiar al contribuyente para fortalecer la cultura tributaria en el país, lo cual ha derivado en un incremento de la recaudación fiscal durante el último trimestre.