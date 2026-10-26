El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ha intensificado sus labores de fiscalización en los establecimientos comerciales del país, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los deberes formales. Ante este despliegue, el organismo exhorta a los contribuyentes a revisar sus procesos administrativos para prevenir sanciones severas.
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SENIAT intensifica fiscalizaciones a comercios: claves para evitar sanciones
Gestión tributaria
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Con información de Seniat
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