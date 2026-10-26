Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

SENIAT intensifica fiscalizaciones a comercios: claves para evitar sanciones

Gestión tributaria

|2 min|
Imagen de la noticia: SENIAT intensifica fiscalizaciones a comercios: claves para evitar sanciones

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ha intensificado sus labores de fiscalización en los establecimientos comerciales del país, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los deberes formales. Ante este despliegue, el organismo exhorta a los contribuyentes a revisar sus procesos administrativos para prevenir sanciones severas.

Lee también
Cotización oficial del dólar y euro de este lunes 26 de octubre: precio fijado por el BCV

Cumplir los deberes formales protege la operatividad de la empresa frente a multas elevadas o cierres de 10 días. Para ello, es fundamental que los negocios mantengan sus equipos en orden y cumplan con las normativas vigentes.

Revisión de máquinas fiscales y cobros

Es obligatorio el uso de equipos homologados, los cuales deben ser verificados semanalmente para asegurar que la memoria de auditoría tenga espacio suficiente. Además, se debe corroborar la transmisión diaria de la información a los servidores del ente. En cuanto a los pagos en divisas, el personal de caja debe aplicar con precisión la tasa del 3% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), ya que cualquier error en el cálculo genera sanciones económicas inmediatas.

Publicidad y retenciones

El local debe exhibir el Registro Único de Información Fiscal (RIF) actualizado en un lugar visible. Esta identificación también es obligatoria en toda publicidad, incluyendo folletos, empaques, páginas web y redes sociales. Finalmente, el Seniat enfatizó que las retenciones deben pagarse en las fechas establecidas en el calendario oficial. El uso de estos fondos para gastos operativos está prohibido y puede derivar en multas de hasta el 500% del monto adeudado.

Con información de Seniat

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesComerciosImpuestosSeniat

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.