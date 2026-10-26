SENIAT intensifica fiscalizaciones a comercios: claves para evitar sanciones

Cumplir los deberes formales protege la operatividad de la empresa frente a multas elevadas o cierres de 10 días. Para ello, es fundamental que los negocios mantengan sus equipos en orden y cumplan con las normativas vigentes.

Revisión de máquinas fiscales y cobros

Es obligatorio el uso de equipos homologados, los cuales deben ser verificados semanalmente para asegurar que la memoria de auditoría tenga espacio suficiente. Además, se debe corroborar la transmisión diaria de la información a los servidores del ente. En cuanto a los pagos en divisas, el personal de caja debe aplicar con precisión la tasa del 3% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), ya que cualquier error en el cálculo genera sanciones económicas inmediatas.

Publicidad y retenciones

El local debe exhibir el Registro Único de Información Fiscal (RIF) actualizado en un lugar visible. Esta identificación también es obligatoria en toda publicidad, incluyendo folletos, empaques, páginas web y redes sociales. Finalmente, el Seniat enfatizó que las retenciones deben pagarse en las fechas establecidas en el calendario oficial. El uso de estos fondos para gastos operativos está prohibido y puede derivar en multas de hasta el 500% del monto adeudado.