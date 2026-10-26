El Estado venezolano activó un nuevo cronograma para la distribución de gasolina subsidiada, vigente desde este lunes 26 de octubre. Este esquema, que se mantiene bajo la modalidad de terminal de placa, está dirigido a los conductores debidamente registrados en la Plataforma Patria.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Inicia nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para la semana del 26 de octubre
Combustible
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...