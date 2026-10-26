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Inicia nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para la semana del 26 de octubre

Combustible

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El Estado venezolano activó un nuevo cronograma para la distribución de gasolina subsidiada, vigente desde este lunes 26 de octubre. Este esquema, que se mantiene bajo la modalidad de terminal de placa, está dirigido a los conductores debidamente registrados en la Plataforma Patria.

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Los usuarios con vehículos tienen asignado un cupo mensual de 120 litros, mientras que para las motocicletas el límite es de 60 litros. Para acceder al combustible, es indispensable contar con saldo positivo en el monedero digital de la plataforma.

La programación semanal de suministro se establece de la siguiente manera:

  • Lunes 26 de octubre: 5 y 6
  • Martes 27 de octubre: 7 y 8
  • Miércoles 28 de octubre: 9 y 0
  • Jueves 29 de octubre: 1 y 2
  • Viernes 30 de octubre: 3 y 4
  • Sábado 31 de octubre: 5 y 6
  • Domingo 1 de noviembre: 7 y 8

Para consultar el cupo restante, los usuarios deben enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. Tras unos minutos, recibirán la información detallada sobre su disponibilidad de combustible.

Con información de noticiascol.com

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