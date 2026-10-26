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Política

Marco Rubio atribuye el retorno de María Corina Machado a las conversaciones de reconciliación

Diplomacia internacional

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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que el regreso de María Corina Machado a Venezuela, ocurrido el 25 de octubre, fue posible gracias a los acuerdos de reconciliación alcanzados. Según un comunicado oficial, estas conversaciones han facilitado la liberación de cientos de personas detenidas por razones políticas y el retorno de diversos líderes que se encontraban en el exilio.

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La Embajada de Estados Unidos en Caracas ratificó que el retorno de la dirigente surgió mediante conversaciones diplomáticas directas. Rubio calificó este proceso como la mejor oportunidad que se ha dado para alcanzar la paz y la democracia en el país. El funcionario subrayó que esta etapa representa la mejor ocasión en tres décadas para lograr cambios por la vía pacífica.

Finalmente, el gobierno estadounidense instó a todos los actores políticos a respaldar este diálogo, enfatizando que es fundamental para consolidar una democracia duradera y elecciones libres.

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