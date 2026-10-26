Marco Rubio atribuye el retorno de María Corina Machado a las conversaciones de reconciliación

La Embajada de Estados Unidos en Caracas ratificó que el retorno de la dirigente surgió mediante conversaciones diplomáticas directas. Rubio calificó este proceso como la mejor oportunidad que se ha dado para alcanzar la paz y la democracia en el país. El funcionario subrayó que esta etapa representa la mejor ocasión en tres décadas para lograr cambios por la vía pacífica.

Finalmente, el gobierno estadounidense instó a todos los actores políticos a respaldar este diálogo, enfatizando que es fundamental para consolidar una democracia duradera y elecciones libres.