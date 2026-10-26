Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que el regreso de María Corina Machado a Venezuela, ocurrido el 25 de octubre, fue posible gracias a los acuerdos de reconciliación alcanzados. Según un comunicado oficial, estas conversaciones han facilitado la liberación de cientos de personas detenidas por razones políticas y el retorno de diversos líderes que se encontraban en el exilio.
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Política
Marco Rubio atribuye el retorno de María Corina Machado a las conversaciones de reconciliación
Diplomacia internacional
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