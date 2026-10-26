La dirigente opositora María Corina Machado llegó este domingo a la autopista Valle-Coche, en el suroeste de Caracas, tras completar un trayecto terrestre que inició en el estado Lara y atravesó las regiones de Carabobo y Aragua. Su arribo a la capital fue marcado por una concentración de simpatizantes, quienes se movilizaron en caravanas de vehículos y motocicletas para recibirla tras superar el tramo de Tazón.
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María Corina Machado llega a Caracas tras recorrido por el centro del país
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