María Corina Machado llega a Caracas tras recorrido por el centro del país

En declaraciones ofrecidas durante su avance, la líder política sostuvo que «Venezuela le está dando una lección a todos». Machado, quien reapareció públicamente en Barquisimeto tras casi diez meses fuera del país, enfatizó ante los manifestantes que la movilización ciudadana envía un mensaje de firmeza a la comunidad internacional.

Por su parte, Edmundo González expresó su satisfacción por el ingreso de la dirigente a la capital. «Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso», manifestó González al celebrar el reencuentro. Previamente, la dirigencia había confirmado el retorno a través de sus canales oficiales con el mensaje: «Estoy aquí. Con ustedes».