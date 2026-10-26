Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Política

María Corina Machado llega a Caracas tras recorrido por el centro del país

Política nacional

|1 min|
Imagen de la noticia: María Corina Machado llega a Caracas tras recorrido por el centro del país

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La dirigente opositora María Corina Machado llegó este domingo a la autopista Valle-Coche, en el suroeste de Caracas, tras completar un trayecto terrestre que inició en el estado Lara y atravesó las regiones de Carabobo y Aragua. Su arribo a la capital fue marcado por una concentración de simpatizantes, quienes se movilizaron en caravanas de vehículos y motocicletas para recibirla tras superar el tramo de Tazón.

Lee también
Marco Rubio atribuye el retorno de María Corina Machado a las conversaciones de reconciliación
View post on X
View post on X

En declaraciones ofrecidas durante su avance, la líder política sostuvo que «Venezuela le está dando una lección a todos». Machado, quien reapareció públicamente en Barquisimeto tras casi diez meses fuera del país, enfatizó ante los manifestantes que la movilización ciudadana envía un mensaje de firmeza a la comunidad internacional.

Por su parte, Edmundo González expresó su satisfacción por el ingreso de la dirigente a la capital. «Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso», manifestó González al celebrar el reencuentro. Previamente, la dirigencia había confirmado el retorno a través de sus canales oficiales con el mensaje: «Estoy aquí. Con ustedes».

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

PolíticaEdmundo GonzálezMaría Corina

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.