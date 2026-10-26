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Inameh: Pronóstico para este lunes 26 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 26 de octubre de 2026 habrá lluvias de intensidad variable en diversas regiones del país.

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Según el reporte, las condiciones son causadas por la actividad de la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica, las cuales están reforzadas por el desplazamiento de una perturbación en niveles bajos y un sistema de vaguada ubicado sobre el mar Caribe occidental.

¿Dónde lloverá en las próximas horas?

Durante la mañana, se espera un cielo con nubosidad fragmentada y en algunas zonas nubosidad parcial; además, podrían presentarse áreas nubladas asociadas a lluvias o chubascos, especialmente en partes de Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y la noche, se prevé un aumento de la cobertura nubosa con la posibilidad de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas de Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, los llanos centrales, occidentales, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia, sin descartar algunas precipitaciones en la región centro-norte costero.

En cuanto a la Gran Caracas, conformada por Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el Inameh espera nubosidad parcial con lloviznas en zonas de montaña durante la mañana, seguidas de precipitaciones aisladas hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima que podría alcanzar los 35°C en el estado La Guaira.

Con información de Inameh

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