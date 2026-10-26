La corporación estatal China Machinery Engineering Corp (CMEC) asumirá la reactivación parcial de Planta Centro en el estado Carabobo durante el próximo mes de noviembre. El proyecto contempla la puesta en marcha de la unidad número 6, la cual cuenta con una capacidad de 600 megavatios a fueloil para el Sistema Eléctrico Nacional, rescatar la generación energética y disminuir los racionamientos en el país.
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CMEC reactivará la unidad 6 de Planta Centro en noviembre para reducir racionamientos
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Con información de noticiascol.com
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