CMEC reactivará la unidad 6 de Planta Centro en noviembre para reducir racionamientos

De acuerdo con información reportada por la agencia Bloomberg, esta intervención técnica permitirá recuperar aproximadamente la cuarta parte de la capacidad instalada en el complejo termoeléctrico, lo que se espera contribuya a aliviar las interrupciones del servicio eléctrico en diversas regiones del territorio nacional.

Fuentes del sector indicaron que la empresa asiática retomó los trabajos de rehabilitación tras reactivar un convenio suscrito originalmente alrededor del año 2010, durante la gestión del presidente Hugo Chávez, lo que ratifica la continuidad de la participación de capital chino en proyectos de infraestructura en Venezuela.

La estabilidad de la red eléctrica es un factor crítico para la industria de los hidrocarburos, principal motor económico del país, debido a que las operaciones de extracción y procesamiento de crudo requieren un suministro energético constante. Ante las vulnerabilidades del sistema interconectado, empresas como Chevron, Repsol y North American Blue Energy Partners Inc. (Nabep) han optado por ejecutar reparaciones directas en las líneas eléctricas que alimentan sus áreas de trabajo, con el fin de proteger la continuidad de sus actividades petroleras.