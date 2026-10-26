Escuelas en Venezuela realizarán simulacros de sismo según el calendario escolar 2026-2027

La ejecución de estas actividades responde a una directriz oficial, ya que esta práctica es obligatoria según la normativa del Ministerio de Educación. El propósito fundamental de estos ensayos es salvar vidas, disminuir el pánico y evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia real, además de verificar la operatividad de las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y la seguridad de los puntos de encuentro establecidos.

En el ámbito municipal, las autoridades han comenzado a organizar sus propios cronogramas. En El Hatillo, por ejemplo, se ha convocado el Primer Simulacro de Sismo Escolar 2026 para los días 28, 29 y 30 de octubre. Previamente, en el municipio Baruta, se realizó un ejercicio similar el pasado 23 de octubre, el cual contó con la participación de al menos 8 mil personas.

Durante estas prácticas, se emplean protocolos de seguridad específicos, como el uso de alarmas diferenciadas: una señal de 30 segundos para indicar el resguardo en lugares seguros y una segunda alarma de cinco minutos, tiempo estipulado para el desalojo de las instalaciones y el traslado hacia espacios abiertos, minimizando así los riesgos ante posibles réplicas.