Tal como se estableció en el cronograma del periodo escolar 2026-2027, durante esta semana se llevarán a cabo simulacros de evacuación ante sismos en colegios a nivel nacional. Estas jornadas, que contemplan al menos un ejercicio por cada lapso académico, buscan preparar a la comunidad educativa ante posibles eventos telúricos.
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Escuelas en Venezuela realizarán simulacros de sismo según el calendario escolar 2026-2027
Prevención escolar
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Con información de noticiascol.com
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