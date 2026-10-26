La dirigente opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, retornó a Venezuela este domingo tras diez meses de exilio. Su llegada al país marcó el inicio de una gira nacional para exigir elecciones libres y transparentes, comenzando su recorrido en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en Santa Rosa, estado Lara.
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María Corina Machado inicia gira nacional tras su regreso a Venezuela
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Con información de El Nacional
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