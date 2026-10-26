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María Corina Machado inicia gira nacional tras su regreso a Venezuela

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La dirigente opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, retornó a Venezuela este domingo tras diez meses de exilio. Su llegada al país marcó el inicio de una gira nacional para exigir elecciones libres y transparentes, comenzando su recorrido en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en Santa Rosa, estado Lara.

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La travesía de la líder opositora abarcó 847 kilómetros desde la zona fronteriza, con paradas en diversas localidades como Barquisimeto, Chivacoa, San Juan de los Morros, Valencia, Guacara y Maracay, hasta llegar a Caracas. Según reportes, Machado contó con el resguardo de un equipo de seguridad privada estadounidense y el apoyo de las autoridades colombianas durante su ingreso al territorio nacional.

Durante el trayecto hacia la capital, la caravana fue escoltada por ciudadanos y motorizados, lo que extendió el tiempo de viaje debido a las constantes concentraciones en la vía. En el acto realizado en Barquisimeto, Larry Peña, coordinador regional de Vente Venezuela, confirmó que la dirigente iniciará un recorrido por los estados venezolanos para impulsar la vía democrática y demandar comicios con garantías.

Hasta el momento, el gobierno nacional no ha emitido declaraciones oficiales sobre el retorno de la dirigente ni sobre posibles encuentros con representantes del Ejecutivo o de la mesa de diálogo. Por su parte, figuras de la oposición como Andrés Velásquez calificaron la movilización ciudadana como un hecho de gran magnitud, destacando que la llegada de Machado coloca al país en otra etapa de la lucha por la liberación nacional.

Con información de El Nacional

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