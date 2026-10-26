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INTT establece los requisitos para la homologación de vehículos modificados

Trámites de tránsito

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) efectúa el proceso de homologación de vehículos en cualquier modalidad cuando son sometidos a alguna modificación. Este procedimiento tiene como objetivo principal garantizar que las unidades cumplan con los parámetros técnicos establecidos por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), asegurando así la seguridad vial en el territorio nacional.

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Al finalizar la inspección, el organismo emite la Constancia de Homologación, un documento indispensable para que el propietario pueda realizar el trámite final de cambio de características del vehículo. En caso de que la unidad no supere la evaluación técnica, el organismo notificará formalmente el fallo basándose en el Artículo 141 del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre. En caso de no aprobar la inspección técnica, el usuario dispone de un lapso de 90 días continuos para corregir los problemas indicados y someter el automóvil a un nuevo chequeo.

Para completar el proceso de inscripción del cambio de características ante las oficinas regionales, los propietarios deben consignar la Planilla Única de Trámite, la factura original de la modificación realizada, el Certificado de Registro de Vehículo, la cédula de identidad vigente, la constancia de experticia legal, la Póliza de Responsabilidad Civil, el comprobante de pago de la tasa correspondiente y, de ser necesario, un poder notariado.

Con información de INTT

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