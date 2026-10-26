El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) efectúa el proceso de homologación de vehículos en cualquier modalidad cuando son sometidos a alguna modificación. Este procedimiento tiene como objetivo principal garantizar que las unidades cumplan con los parámetros técnicos establecidos por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), asegurando así la seguridad vial en el territorio nacional.
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INTT establece los requisitos para la homologación de vehículos modificados
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