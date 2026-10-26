Marco Rubio exige renovar el sistema electoral venezolano para garantizar transparencia

En una comunicación con medios, el funcionario se refirió a la dinámica política actual y a las conversaciones entre el Gobierno interino y la oposición. Según un alto representante del Departamento de Estado, se espera que estos diálogos faciliten la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de que concluya el año, lo cual serviría como paso previo para la posterior instalación de un renovado Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque Rubio reconoció que existen avances reales en ese sentido, lanzó una advertencia sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados. El funcionario subrayó que cualquier intento de descarrilar ese proceso representaría un perjuicio significativo para Venezuela, insistiendo en que el entramado institucional debe sufrir modificaciones profundas para asegurar la transparencia de futuros comicios.