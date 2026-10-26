Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Marco Rubio exige renovar el sistema electoral venezolano para garantizar transparencia

Diplomacia internacional

|2 min|
Imagen de la noticia: Marco Rubio exige renovar el sistema electoral venezolano para garantizar transparencia

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó este lunes la estructura del sistema electoral venezolano al afirmar que la plataforma actual fue diseñada por el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de amañar los procesos comiciales. Ante este escenario, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el sistema debe ser sustituido con rapidez para permitir la celebración de elecciones válidas en el país.

Lee también
María Corina Machado inicia gira nacional tras su regreso a Venezuela

En una comunicación con medios, el funcionario se refirió a la dinámica política actual y a las conversaciones entre el Gobierno interino y la oposición. Según un alto representante del Departamento de Estado, se espera que estos diálogos faciliten la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de que concluya el año, lo cual serviría como paso previo para la posterior instalación de un renovado Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque Rubio reconoció que existen avances reales en ese sentido, lanzó una advertencia sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados. El funcionario subrayó que cualquier intento de descarrilar ese proceso representaría un perjuicio significativo para Venezuela, insistiendo en que el entramado institucional debe sufrir modificaciones profundas para asegurar la transparencia de futuros comicios.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesMarco RubioSistema electoral

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.