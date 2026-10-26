El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó este lunes la estructura del sistema electoral venezolano al afirmar que la plataforma actual fue diseñada por el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de amañar los procesos comiciales. Ante este escenario, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el sistema debe ser sustituido con rapidez para permitir la celebración de elecciones válidas en el país.
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Marco Rubio exige renovar el sistema electoral venezolano para garantizar transparencia
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