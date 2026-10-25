Receta de ensalada griega: una opción fresca y saludable para preparar en casa

Si busca una alternativa fácil, fresca y saludable, la ensalada griega es una excelente opción culinaria. Se trata de una ensalada griega, una preparación completa, jugosa e hidratante que requiere pocos ingredientes y pasos sencillos para su elaboración.

Ingredientes necesarios:

1 tomate

1 pepino

1 cebolla morada

Aceitunas al gusto

150 g de queso feta

Aceite de oliva virgen extra, sal y orégano seco al gusto

Preparación paso a paso:

Para comenzar, lave bien todos los vegetales. Corte el tomate y el pepino en dados, mientras que la cebolla debe pelarse y cortarse en tiras finas. Integre todos los ingredientes en un bol y mézclelos cuidadosamente. Posteriormente, añada sal al gusto, un chorro generoso de aceite de oliva, las aceitunas y el queso feta troceado en dados. Finalice espolvoreando un poco de orégano seco; si lo prefiere, puede incorporar un toque de jugo de limón para realzar el sabor.

Este plato puede servirse como comida principal acompañado de una pieza de pan, o bien como un complemento ideal para platos con sardinas.