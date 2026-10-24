La berenjena es un ingrediente fundamental en la dieta mediterránea, valorado por su alto contenido de agua y fibra, elementos que favorecen la salud digestiva. Aunque botánicamente es una fruta, su uso en la cocina se centra en preparaciones saladas debido a su textura y sabor.
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Gastronomía
Berenjenas a la toscana: una receta saludable con ricotta y tomate seco
Cocina saludable
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