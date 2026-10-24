Berenjenas a la toscana: una receta saludable con ricotta y tomate seco

Para quienes buscan una opción nutritiva y diferente, las berenjenas a la toscana representan una alternativa equilibrada. Esta receta combina la suavidad de la berenjena con el relleno de ricotta, tomate seco y el aporte energético de la quinoa.

Ingredientes necesarios:

– 1 berenjena

– 250 g de ricotta

– 50 g de tomates secos

– 1 manojo de albahaca y espinacas

– 200 g de quinoa

– Sal, pimienta, 2 cucharadas de aceite de oliva y 1 diente de ajo

– 400 ml de agua

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Preparación paso a paso:

El primer paso consiste en cortar la berenjena en láminas de 0,5 cm. Un consejo clave para mejorar el sabor es agregar sal a las láminas y dejarlas reposar por 10 minutos para que suden y eliminen los compuestos fenólicos que pueden causar amargor. Posteriormente, se deben lavar y secar bien.

Mientras tanto, se cocina la quinoa en agua con sal durante 12 minutos a fuego medio-bajo. Para el relleno, se mezclan la ricotta, el tomate seco picado, la albahaca y la mitad de las espinacas, sazonando al gusto. Las láminas de berenjena se doran en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernas.

Finalmente, se saltea el ajo con el resto de las espinacas y la quinoa cocida. Cada lámina de berenjena se rellena con la mezcla de ricotta, se enrolla y se sirve acompañada de la preparación de quinoa.