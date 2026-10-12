El próximo sábado 17 de octubre, la pantalla venezolana se vestirá de gala y esperanza con la realización del Teletón 2026, titulado «Unidos por Venezuela». Este encuentro busca recaudar fondos y brindar apoyo a las familias que sufrieron las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, promoviendo un mensaje de resiliencia y unión nacional.
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Entretenimiento
Oscar D’León y Yuri encabezan el cartel de estrellas del Teletón «Unidos por Venezuela» este sábado 17 de octubre
Jornada de solidaridad
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Con información de Meridiano
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