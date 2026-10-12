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Oscar D’León y Yuri encabezan el cartel de estrellas del Teletón «Unidos por Venezuela» este sábado 17 de octubre

Jornada de solidaridad

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El próximo sábado 17 de octubre, la pantalla venezolana se vestirá de gala y esperanza con la realización del Teletón 2026, titulado «Unidos por Venezuela». Este encuentro busca recaudar fondos y brindar apoyo a las familias que sufrieron las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, promoviendo un mensaje de resiliencia y unión nacional.

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Teletón Venevisión 2026: Oscar D'León y Yuri entre los artistas confirmados

Un despliegue de talento en pantalla

La conducción del evento contará con figuras icónicas de la televisión venezolana, quienes se han unido a esta noble causa. Entre los presentadores confirmados destacan Maite Delgado, Nelson Bustamante, Viviana Gibelli, Daniel Sarcos, Luis Olavarrieta, Chiqui Delgado y Raúl González, entre otros talentos que guiarán la transmisión.

La señal será emitida en vivo a partir de las 9:00 a.m., llegando a todos los hogares venezolanos y a la audiencia internacional a través de la señal abierta de Venevisión, además de las plataformas digitales Venevision Play, Univision y ViX.

Teletón Venevisión 2026: Oscar D'León y Yuri entre los artistas confirmados

Artistas confirmados para la causa

El programa contará con una variada cartelera musical, donde los artistas no solo interpretarán sus éxitos más emblemáticos, sino que también se sumarán activamente al llamado de ayuda. La lista de invitados incluye a:

  • Luis Fernando Borjas
  • Oscar D’León
  • Kiara
  • Nacho

Teletón Venevisión 2026: Oscar D'León y Yuri entre los artistas confirmados

  • Frank Quintero
  • Katherine Coll
  • Miguel Moly
  • Yorghaki
  • Randy
  • Magic Juan
  • Aran One
  • Alma

Teletón Venevisión 2026: Oscar D'León y Yuri entre los artistas confirmados

  • Emily Galaviz
  • Mari “La Carajita”
  • Víctor Drija
  • July y Naoh
  • Caibo
  • Yuri
  • Christian Daniel, entre otros.

Desde el canal, han enfatizado que esta iniciativa busca transformar la empatía en acciones concretas, rindiendo homenaje a la capacidad de superación de las comunidades más afectadas. El objetivo es claro: demostrar que, ante la adversidad, la solidaridad es el motor que permite reconstruir y avanzar.

Teletón Venevisión 2026: Oscar D'León y Yuri entre los artistas confirmados

Con información de Meridiano

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