Oscar D’León y Yuri encabezan el cartel de estrellas del Teletón «Unidos por Venezuela» este sábado 17 de octubre

Un despliegue de talento en pantalla

La conducción del evento contará con figuras icónicas de la televisión venezolana, quienes se han unido a esta noble causa. Entre los presentadores confirmados destacan Maite Delgado, Nelson Bustamante, Viviana Gibelli, Daniel Sarcos, Luis Olavarrieta, Chiqui Delgado y Raúl González, entre otros talentos que guiarán la transmisión.

La señal será emitida en vivo a partir de las 9:00 a.m., llegando a todos los hogares venezolanos y a la audiencia internacional a través de la señal abierta de Venevisión, además de las plataformas digitales Venevision Play, Univision y ViX.

Artistas confirmados para la causa

El programa contará con una variada cartelera musical, donde los artistas no solo interpretarán sus éxitos más emblemáticos, sino que también se sumarán activamente al llamado de ayuda. La lista de invitados incluye a:

Luis Fernando Borjas

Oscar D’León

Kiara

Nacho

Frank Quintero

Katherine Coll

Miguel Moly

Yorghaki

Randy

Magic Juan

Aran One

Alma

Emily Galaviz

Mari “La Carajita”

Víctor Drija

July y Naoh

Caibo

Yuri

Christian Daniel, entre otros.

Desde el canal, han enfatizado que esta iniciativa busca transformar la empatía en acciones concretas, rindiendo homenaje a la capacidad de superación de las comunidades más afectadas. El objetivo es claro: demostrar que, ante la adversidad, la solidaridad es el motor que permite reconstruir y avanzar.