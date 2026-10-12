La cuenta regresiva para la 75ª edición del Miss Universo ya cuenta con proyecciones concretas sobre su impacto financiero. Según informó este viernes Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), se estima que el evento atraerá a cerca de 65,000 visitantes durante el mes de noviembre.
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Miss Universo 2024: El impacto económico que dejará el certamen en Puerto Rico
La isla se alista para recibir a más de 100 delegaciones en un evento que promete dinamizar su economía
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Con información de noticiascol.com
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