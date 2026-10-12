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Miss Universo 2024: El impacto económico que dejará el certamen en Puerto Rico

La isla se alista para recibir a más de 100 delegaciones en un evento que promete dinamizar su economía

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La cuenta regresiva para la 75ª edición del Miss Universo ya cuenta con proyecciones concretas sobre su impacto financiero. Según informó este viernes Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), se estima que el evento atraerá a cerca de 65,000 visitantes durante el mes de noviembre.

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Detalles de la afluencia proyectada

Esta cifra contempla una diversa gama de asistentes, desde familiares de las concursantes y equipos técnicos de cada delegación, hasta personal de producción, seguidores internacionales y representantes de los medios de comunicación que darán cobertura a la gala. Asimismo, se espera que muchos turistas aprovechen la visibilidad global del certamen para visitar la isla durante esas fechas.

Un motor para la economía local

El evento, programado para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, se perfila como una inyección de capital importante para el país. La CTPR prevé un incremento notable en la actividad de los sectores hotelero, gastronómico y de entretenimiento, los cuales se verán favorecidos por la llegada masiva de personas a lo largo del mes.

Preparativos en marcha

La estimación de la CTPR surge pocos días después de que un grupo de 17 candidatas fuera recibido en La Fortaleza, el Palacio de Santa Catalina, por la gobernadora Jenniffer González el pasado 8 de octubre. Esta visita formó parte de la agenda de bienvenida para las delegaciones extranjeras, que ya comienzan a integrarse con el entorno local previo a la competencia.

Un hito en la historia del certamen

Esta 75ª edición del Miss Universe representa un momento histórico, ya que el concurso regresa a suelo puertorriqueño tras varios años de celebrarse en otras latitudes. Puerto Rico, que ha sido sede en ocasiones anteriores, se alista para acoger a representantes de más de 100 naciones y a una audiencia global que seguirá cada detalle a través de diversas plataformas digitales y televisivas.

Con información de noticiascol.com

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