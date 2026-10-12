Argentina se corona campeona invicta en el Sudamericano de Voleibol U19 de Maracaibo

La competencia continental finalizó con la selección de Argentina proclamándose campeona invicta, luego de imponerse en el duelo decisivo ante Perú con un marcador contundente de 3-0 (25-12, 25-12, 25-19).

Los equipos que subieron al podio obtuvieron su clasificación directa al Mundial FIVB U19 de 2027: Argentina como monarca, Perú como subcampeona y Brasil en la tercera posición.

Uruguay logró imponerse en un reñido enfrentamiento de cinco sets frente a Ecuador, con un resultado de 3-2 (25-15, 16-25, 25-20, 11-25, 15-10), adjudicándose el séptimo lugar. Por su parte, Bolivia alcanzó el quinto puesto al vencer a Chile 3-0 (25-20, 25-23, 27-25), sumando así tres triunfos consecutivos en el certamen.

Venezuela cedió terreno

El combinado de Brasil se adjudicó la medalla de bronce y el último cupo mundialista tras superar a la selección anfitriona, Venezuela, con un marcador de 3-1 (23-25, 25-21, 25-13, 25-22).

Antes de este encuentro, se realizó un sentido homenaje póstumo con un minuto de silencio en memoria de Wilmer Rivas, capitán del equipo nacional masculino de mayores, quien falleció en la tragedia sísmica ocurrida en La Guaira el pasado 24 de junio.

Gran final

Argentina reafirmó su superioridad durante todo el torneo al doblegar a Perú 3-0, con parciales de 25-12, 25-12 y 25-19, alzando el trofeo continental con un registro perfecto de 5-0.

«Me siento muy feliz por este logro, aún no lo asimilo, somos campeonas de Sudamérica. He trabajado por esto desde que me integré al equipo hace dos años. Fueron cinco días intensos, sin descanso, donde supimos controlar los nervios y superar los obstáculos», comentó Catalina Borrego, jugadora argentina.

«Fue un campeonato largo y de mucho esfuerzo, donde cada partido se sintió como una final. Es un orgullo inmenso representar a un país con tanta garra, siempre manteniendo la humildad y el respeto hacia el oponente», señaló Abril Araya, integrante del conjunto campeón.

Clausura y reconocimiento

La organización del evento contó con el respaldo de la administración del gobernador del Zulia, Luis Caldera, en coordinación con el Ejecutivo nacional y el aval de la Federación Venezolana de Voleibol (FVV), presidida por José Vásquez, junto a la Confederación Sudamericana de Voleibol.

La ceremonia de premiación, celebrada la noche del domingo 11 de octubre, fue encabezada por el gobernador y la primera dama, Roselyn López de Caldera, junto a autoridades deportivas regionales y continentales. Durante el cierre, el presidente de la FVV resaltó la logística y seguridad desplegadas en la entidad.

«Concluimos este evento con pasión y dedicación. Venezuela ha demostrado su capacidad organizativa y el talento de sus atletas. Ha sido uno de los mejores torneos sudamericanos realizados en el país», afirmó Vásquez, agradeciendo al pueblo zuliano por su respaldo constante en las gradas.

Posiciones finales y distinciones

El podio quedó conformado por Argentina, Perú y Brasil. Venezuela ocupó el cuarto lugar, seguida por Bolivia, Chile, Uruguay y Ecuador. Entre las distinciones individuales, la argentina Sophia Baldos fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa (MVP).