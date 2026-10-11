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Argentina se impone ante Venezuela y asegura su pase a la final del Suramericano U19 en Maracaibo

Campeonato Suramericano Femenino U19

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El gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo fue escenario de una intensa jornada de voleibol, donde el conjunto argentino superó a las venezolanas con un marcador de 3 sets a 1. Con parciales de 25-16, 16-25, 25-23 y 25-12, las visitantes sellaron su boleto al duelo definitivo por el Campeonato Suramericano Femenino U19, Copa Venezuela Renace.

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A pesar de la derrota, el equipo nacional demostró gran capacidad defensiva y ofensiva, logrando adjudicarse el segundo set del compromiso. El ataque argentino fue liderado por una actuación colectiva destacada, con Baldo, Oldani y Barbero Müller aportando 17 puntos cada una, lo que les permitió asegurar su presencia en la cita mundialista.

La jornada de cierre de este domingo promete emociones en el tabloncillo marabino. A las 5:00 de la tarde, Venezuela saltará a la cancha para disputar la medalla de bronce frente a Brasil. Posteriormente, a las 8:00 de la noche, Argentina y Perú se verán las caras en el encuentro estelar para definir quién se queda con el título continental.

Con información de noticiascol.com

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