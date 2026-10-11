El gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo fue escenario de una intensa jornada de voleibol, donde el conjunto argentino superó a las venezolanas con un marcador de 3 sets a 1. Con parciales de 25-16, 16-25, 25-23 y 25-12, las visitantes sellaron su boleto al duelo definitivo por el Campeonato Suramericano Femenino U19, Copa Venezuela Renace.
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Deportes
Argentina se impone ante Venezuela y asegura su pase a la final del Suramericano U19 en Maracaibo
Campeonato Suramericano Femenino U19
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