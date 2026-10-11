Valeria Revilla, una joven marabina de 18 años, ha alcanzado un logro significativo al convertirse en la primera ciudadana venezolana en adjudicarse una beca completa para cursar estudios en la prestigiosa Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial (MBZUAI), situada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Su meta principal es fusionar la inteligencia artificial con el sector salud, con el fin de desarrollar soluciones tecnológicas que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas.
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Zulia
Talento zuliano: Joven marabina conquista beca para estudiar Inteligencia Artificial en Emiratos Árabes
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Con información de La Verdad
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