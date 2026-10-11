Talento zuliano: Joven marabina conquista beca para estudiar Inteligencia Artificial en Emiratos Árabes

Tras egresar del Colegio Mater Salvatoris y cursar estudios de Medicina en la Universidad del Zulia (LUZ), Revilla tomó la decisión de suspender temporalmente su formación universitaria local para iniciar su especialización en Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios en la institución emiratí. Desde el inicio de sus clases en agosto, la joven ha contado con el respaldo de una beca integral que cubre gastos de traslado aéreo, alojamiento en las residencias universitarias y una asignación mensual para manutención, además de acceso a servicios de bienestar como gimnasio y atención en salud mental.

La estudiante ha destacado que el proceso de adaptación a una cultura distinta y los desafíos idiomáticos han sido asumidos con total disposición. Actualmente, forma parte de un grupo selecto de estudiantes latinoamericanos en la institución, donde la mayoría de sus pares regionales provienen de Brasil. A futuro, la zuliana proyecta liderar iniciativas que trasciendan fronteras, utilizando la tecnología como herramienta para generar cambios significativos en la sociedad.

Aunque su enfoque actual está centrado en la tecnología, Revilla confesó que la robótica no era su interés principal en el pasado, cuando prefería dedicarse al arte. Su incursión en esta disciplina ocurrió durante la Copa Kai 2023, al ser seleccionada por el Team Venezuela para participar en el FIRST Global Challenge en Grecia. Esta experiencia fue determinante para descubrir sus habilidades en ensamblaje de robots, liderazgo y oratoria.

Daniela Rodríguez, su mentora y profesora en el Colegio Mater Salvatoris, resaltó las cualidades de la joven: “Cuando Valeria terminó la competencia, su pasión por la robótica era evidente; su trabajo en esta área es extraordinario”, afirmó, subrayando su capacidad para establecer metas y trabajar con enfoque para alcanzarlas.