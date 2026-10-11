Talento marabino brilla en la élite mundial de la robótica

La delegación zuliana está conformada por dos equipos del Colegio Salto Ángel y dos del Liceo Los Robles. En total, Venezuela enviará a 13 grupos a la competencia, lo que significa que los jóvenes de Maracaibo representan casi un tercio de todo el equipo nacional, reafirmando el potencial tecnológico de la ciudad.

Entre los proyectos más destacados se encuentra Anuwa Robotics, ganador en la categoría Futuros Innovadores Junior. Integrado por María Montilla, Jesús Montilla y Delvis Paz, su prototipo Anuwa es un sistema robótico diseñado para asistir en la recuperación de la motricidad fina en pacientes con enfermedades degenerativas como el Parkinson, integrando además elementos de la cultura Añú.

Por su parte, el equipo Calyx, del Colegio Salto Ángel, obtuvo el segundo lugar en la categoría Futuros Innovadores Senior. Isabella Barrera, integrante del grupo, detalló que su creación es un robot hexápodo capaz de desplazarse con agilidad sobre terrenos irregulares mediante una caminata trípode. Asimismo, en la categoría Misiones Robóticas–Elementary, los equipos Hacker Bros y Robotic Venezuela, ambos del Liceo Los Robles, se alzaron con el primer y segundo puesto, respectivamente.

Recientemente, la Alcaldía de Maracaibo realizó un acto de reconocimiento en la sede regional de Robótica Creativa, ubicada en la parroquia Olegario Villalobos. Durante el encuentro, la primera dama municipal, Ana Clara Barboza de Di Martino, resaltó que Maracaibo se perfila como una capital de la robótica, destacando el talento de niños que, desde los siete años, se involucran en áreas científicas.

Adán Rincón, vicepresidente de la Federación Venezolana de Robótica Creativa, y José Lárez, presidente de Fundacite Zulia, coincidieron en que este logro es una muestra clara del avance de la ciudad en inteligencia artificial y robótica, bajo el lema del evento internacional: Conecta con el mundo.