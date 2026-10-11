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Shakira y Bad Bunny brillan en el ranking de los músicos mejor pagados del 2025

Ranking Forbes 2025

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El sector musical cerró un ciclo histórico durante 2025. Según el informe anual de Forbes, el grupo de los 25 artistas con mayores ingresos alcanzó la cifra récord de 1.900 millones de dólares. The Weeknd lidera el escalafón con ganancias estimadas en 298 millones, impulsado por una venta parcial de su catálogo y una gira que superó los 1.000 millones en recaudación. Le siguen Taylor Swift, con 202 millones, y Beyoncé, quien sumó 148 millones y alcanzó el estatus de multimillonaria.

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El poder latino en el top 10

Shakira se consagró como la artista latina mejor remunerada, ocupando el sexto puesto con 105 millones de dólares. Su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se convirtió en la más taquillera de la historia para una mujer latina, superando los 327 millones en recaudación y dejando atrás a figuras como Drake y Bad Bunny. Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny cerró el top 10 con 66 millones de dólares, destacando por sus 19.800 millones de reproducciones en Spotify, que le reportaron 30 millones, sumado a los ingresos de su exitosa residencia de conciertos en Puerto Rico.

Los 10 artistas con mayores ingresos

  • The Weeknd: 298 millones de dólares
  • Taylor Swift: 202 millones de dólares
  • Beyoncé: 148 millones de dólares
  • Kendrick Lamar: 109 millones de dólares
  • Coldplay: 105 millones de dólares
  • Shakira: 105 millones de dólares
  • Drake: 78 millones de dólares
  • Chris Brown: 74 millones de dólares
  • Zach Bryan: 70 millones de dólares
  • Bad Bunny: 66 millones de dólares
Con información de noticiascol.com

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