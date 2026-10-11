Shakira y Bad Bunny brillan en el ranking de los músicos mejor pagados del 2025

El sector musical cerró un ciclo histórico durante 2025. Según el informe anual de Forbes, el grupo de los 25 artistas con mayores ingresos alcanzó la cifra récord de 1.900 millones de dólares. The Weeknd lidera el escalafón con ganancias estimadas en 298 millones, impulsado por una venta parcial de su catálogo y una gira que superó los 1.000 millones en recaudación. Le siguen Taylor Swift, con 202 millones, y Beyoncé, quien sumó 148 millones y alcanzó el estatus de multimillonaria.
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Con información de noticiascol.com
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