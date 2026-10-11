Shakira y Bad Bunny brillan en el ranking de los músicos mejor pagados del 2025

El poder latino en el top 10

Shakira se consagró como la artista latina mejor remunerada, ocupando el sexto puesto con 105 millones de dólares. Su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se convirtió en la más taquillera de la historia para una mujer latina, superando los 327 millones en recaudación y dejando atrás a figuras como Drake y Bad Bunny. Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny cerró el top 10 con 66 millones de dólares, destacando por sus 19.800 millones de reproducciones en Spotify, que le reportaron 30 millones, sumado a los ingresos de su exitosa residencia de conciertos en Puerto Rico.

Los 10 artistas con mayores ingresos