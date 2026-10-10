El icónico exponente de la música urbana, Daddy Yankee, sorprendió a su audiencia al compartir revelaciones poco conocidas sobre su actual situación sentimental. En una conversación con el comunicador Molusco, el artista confirmó que atraviesa un periodo de soltería que se extiende por casi dos años, tras finalizar una relación de tres décadas junto a Mireddys González.
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Daddy Yankee confiesa detalles inéditos sobre su vida sentimental tras casi dos años solo
El artista boricua asegura que su prioridad actual es la sanación personal y el crecimiento espiritual
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Con información de noticiascol.com
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