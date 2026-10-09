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Fuerte sismo de magnitud 7.7 sacude el centro de Panamá

El movimiento telúrico fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos en horas del mediodía

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Un potente movimiento telúrico de magnitud 7.7 afectó este viernes 9 de octubre de 2026 a la región central de Panamá. Según los datos proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del fenómeno natural se situó a 12 kilómetros al oeste-suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba.

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El evento sísmico, que ha generado preocupación en la zona, fue registrado oficialmente a las 12:56 PM. De acuerdo con el reporte emitido por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, las autoridades se encuentran evaluando la situación tras el impacto del temblor.

Hasta el momento, la información oficial se limita a la magnitud y la ubicación geográfica del epicentro. Los organismos de seguridad y prevención mantienen el monitoreo constante de la zona afectada para determinar posibles daños o afectaciones a la infraestructura local. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan nuevos detalles sobre el alcance de este evento sísmico que ha conmocionado al país centroamericano.

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