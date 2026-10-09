Un potente movimiento telúrico de magnitud 7.7 afectó este viernes 9 de octubre de 2026 a la región central de Panamá. Según los datos proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del fenómeno natural se situó a 12 kilómetros al oeste-suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba.
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Fuerte sismo de magnitud 7.7 sacude el centro de Panamá
El movimiento telúrico fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos en horas del mediodía
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