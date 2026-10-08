Bad Bunny llega a GTA VI: El artista será voz de una emisora en el esperado videojuego

La desarrolladora compartió detalles inéditos sobre la curaduría musical del juego, confirmando que Benito Martínez Ocasio, mundialmente conocido como Bad Bunny, estará al frente de esta frecuencia junto a la intérprete puertorriqueña RaiNao. La emisora se especializará en sonidos latinos actuales para acompañar a los jugadores mientras exploran el territorio de Leonida.

Bad Bunny asume un rol ante el micrófono

La participación del intérprete trasciende la simple inclusión de sus temas en el repertorio del juego. Rockstar lo ha designado como una de las voces principales de Cocoteo FM, donde encarnará al personaje denominado “El Martillo”, mientras que RaiNao dará vida a “La Gata”.

Este canal radial se enfocará en la música latina moderna y formará parte del sistema de audio que los usuarios podrán disfrutar durante sus recorridos por el mundo abierto. De este modo, Bad Bunny tendrá una presencia activa en la atmósfera sonora de GTA VI, aunque no se trata de un personaje dentro de la narrativa central.

Esta decisión subraya el interés de Rockstar por integrar diversas culturas musicales en esta entrega. Cocoteo FM será solo una de las opciones disponibles en Leonida, compartiendo espacio con estaciones dedicadas al rock, country, ritmos africanos, pop y clásicos del rap sureño estadounidense.

RaiNao aporta esencia puertorriqueña al título

La cantante RaiNao será la otra figura clave en la conducción de Cocoteo FM. La artista señaló que su colaboración en Grand Theft Auto VI es una oportunidad ideal para proyectar elementos de la cultura de Puerto Rico mediante la música, el lenguaje y el estilo propio de la emisora.

Su alianza con Bad Bunny convierte a Cocoteo FM en una plataforma profundamente conectada con la escena musical boricua contemporánea. RaiNao explicó que la estación integra modismos, tradiciones y rasgos culturales con los que se siente plenamente identificada.

Rockstar define la estación como un espacio de música latina actual y presentó a sus conductores bajo los alias de “El Martillo” y “La Gata”. La empresa también ha liberado adelantos de las distintas emisoras para ofrecer una muestra de la experiencia auditiva que ofrecerá el juego.

Una banda sonora integral

La intervención de Bad Bunny y RaiNao es solo una pieza de una propuesta musical mucho más ambiciosa. Rockstar anunció además Grand Theft Auto VI: The Album, una producción que incluirá 34 temas originales vinculados al universo del videojuego.

Entre los artistas destacados en los avances de este proyecto figuran Travis Scott, Yung Lean, PinkPantheress, Rauw Alejandro, Morgan Wallen y Keith Richards. Hasta la fecha, Rockstar ya ha publicado seis sencillos como abreboca del álbum.

Adicionalmente, GTA VI integrará podcasts ficticios dentro de su entorno, buscando enriquecer la experiencia sonora mientras los jugadores recorren Vice City y otras áreas del estado ficticio de Leonida.

El estreno de Grand Theft Auto VI está programado para el 19 de noviembre de 2026 en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La trama seguirá las vivencias de Jason y Lucia, dos protagonistas inmersos en una red criminal en el estado de Leonida, con Vice City como uno de sus escenarios principales.