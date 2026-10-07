Rosalía conquista el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 con su álbum ‘Lux’

Un proyecto con alcance global

El álbum ‘Lux’ se ha convertido en el pilar fundamental de una gira internacional que ha llevado a la artista a presentarse en diversos escenarios de Europa, América y Asia. Según palabras de la propia intérprete, este trabajo nace de una profunda reflexión sobre su espiritualidad, buscando establecer un vínculo con lo sagrado a través de sus composiciones.

Este galardón, entregado anualmente por la cartera de Cultura española, premia la trayectoria de aquellos músicos que han aportado una renovación significativa al panorama sonoro del país. Entre los ganadores de ediciones anteriores se encuentran figuras de la talla de C. Tangana, Bad Gyal y María José Llergo.