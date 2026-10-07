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Rosalía conquista el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 con su álbum ‘Lux’

La artista española es reconocida por su capacidad de innovar y fusionar la tradición con la vanguardia en su más reciente producción

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La destacada cantante Rosalía ha sido honrada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, distinción otorgada por el Ministerio de Cultura de España. El comité evaluador resaltó la «trascendencia artística» de su más reciente placa discográfica, titulada ‘Lux’, valorando su habilidad para «romper los esquemas de la música popular» mediante una propuesta que logra equilibrar la tradición con la vanguardia sonora.

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Un proyecto con alcance global

El álbum ‘Lux’ se ha convertido en el pilar fundamental de una gira internacional que ha llevado a la artista a presentarse en diversos escenarios de Europa, América y Asia. Según palabras de la propia intérprete, este trabajo nace de una profunda reflexión sobre su espiritualidad, buscando establecer un vínculo con lo sagrado a través de sus composiciones.

Este galardón, entregado anualmente por la cartera de Cultura española, premia la trayectoria de aquellos músicos que han aportado una renovación significativa al panorama sonoro del país. Entre los ganadores de ediciones anteriores se encuentran figuras de la talla de C. Tangana, Bad Gyal y María José Llergo.

Con información de noticiascol.com

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