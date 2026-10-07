La destacada cantante Rosalía ha sido honrada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, distinción otorgada por el Ministerio de Cultura de España. El comité evaluador resaltó la «trascendencia artística» de su más reciente placa discográfica, titulada ‘Lux’, valorando su habilidad para «romper los esquemas de la música popular» mediante una propuesta que logra equilibrar la tradición con la vanguardia sonora.
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Rosalía conquista el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 con su álbum ‘Lux’
La artista española es reconocida por su capacidad de innovar y fusionar la tradición con la vanguardia en su más reciente producción
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Con información de noticiascol.com
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