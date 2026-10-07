Chayanne se reencuentra con su pasado en Disney: El emotivo momento que sorprendió a sus fans

Este encuentro sirvió para rememorar una faceta que muchos de sus seguidores no vinculan de inmediato con el artista de éxitos como “Torero”. En el año 2010, Chayanne prestó su voz para la versión en español de Enredados, dando vida a Flynn Rider, el carismático ladrón que acompaña a Rapunzel en su travesía.

Un viaje nostálgico al año 2010

La presencia del cantante en el parque temático estuvo cargada de nostalgia al coincidir con la representación de Flynn Rider. Para el artista, este personaje representa una experiencia profesional distinta a la que ha consolidado durante décadas en la música, permitiéndole conectar con la audiencia a través del doblaje cinematográfico.

La película Enredados, estrenada originalmente en 2010, presentó una aventura inspirada en los cuentos de los hermanos Grimm. En el doblaje latinoamericano, la actriz Danna Paola dio voz a Rapunzel, mientras que Chayanne asumió el rol de Flynn.

Aquel proyecto fue un reto particular para el puertorriqueño, quien debió adaptar su capacidad interpretativa al mundo del doblaje. En declaraciones ofrecidas durante el lanzamiento, comentó que fue una labor distinta, ya que requería emplear su voz hablada para dotar de personalidad a un personaje animado.

Flynn Rider, un papel inolvidable

La participación de Chayanne en esta producción de Disney quedó grabada en la memoria de los fanáticos de la región. Su voz no solo estuvo presente en los diálogos, sino también en las piezas musicales junto a Rapunzel, consolidando este trabajo como uno de los más destacados en su carrera como actor de voz.