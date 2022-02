Ecuador: Mujer pide prestado el baño y deja abandonado a su bebé de 5 meses

Un hombre de 70 años recibió una gran sorpresa tras hacerle un favor a una mujer. Y es que el anciano accedió a prestar el baño de su casa a una mujer que estaba con una niña en sus brazos. Luego de unos minutos en la casa, el hombre se percató de que la mujer se había ido y había dejado a la bebé de solo cinco meses abandonada en su hogar.

El hecho ocurrió en el sur de Guayaquil, Ecuador, y ha impactado a toda la región, sobre todo a la familia del hombre, quienes no podían creer el hecho, aseguró el diario El Universo.

Los hechos

Arístides es el nombre del sujeto, quien además relató a las autoridades que se encontraba afuera de su casa y la mujer se acercó a él para pedirle el baño, por lo que el hombre aceptó y sostuvo a la niña.

Sin embargo, tras unos pocos segundos la mujer desapareció de la casa y dejó a la niña en la casa del anciano.

“Yo le iba a entregar a su hija, pero ella se alejó y me dijo que me la dejaba”, dijo el protagonista del particular hecho a Andrés Rivadeneira, un funcionario de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).

Luego de percatarse de que la mujer había dejado a la niña, salió a buscar a la mujer, pero no la encontró, por lo que decidió acercarse a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) para realizar la denuncia del caso.

La niña se encontraba en buen estado de salud

Un día después de ser abandonada, autoridades del Dinapen retiraron a la bebé del lugar en el que su madre la dejó y la llevaron hasta el hospital Francisco de Ycaza Bustamante, donde finalmente determinaron que la menor se encuentra en excelente estado de salud.

Después de diez horas de espera, la mujer no regresó. En estos momentos las autoridades continúan buscando a la mujer para determinar cuáles eran las condiciones en las que se encontraba la bebé bajo el cuidado de su madre, de quien presumen, sería consumidora de drogas.

