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Operación militar en Apure contra presunto depósito de narcóticos del ELN deja 20 muertos

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Una intensa ofensiva ejecutada por la Fuerza Armada Nacional contra un presunto depósito de narcóticos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure dejó un saldo aproximado de 20 personas fallecidas. Las acciones militares comenzaron el pasado jueves 29 de octubre de 2026 en el eje rural de Buena Vista del Meta y Guafilla, ubicado en el municipio Pedro Camejo, zona fronteriza con Colombia.

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La intervención se inició con el despliegue de drones que bombardearon y destruyeron avionetas del grupo irregular que se encontraban ocultas en la maleza. Este sector, cercano al río Meta, es considerado un punto estratégico para la conexión fluvial hacia territorio colombiano. En las inmediaciones del lugar también opera un puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana.

Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran Olinda Moraima Camacho de Solórzano, de 62 años, además de Juan Carlos Guerrero Márquez, Nelson Magallanes, Wilden Luis Solorzano Camacho, Gabriel Carlos Bruzual, Luis Alexander Solórzano Camacho y Jesús Javier Bruzual Carrero. Según los reportes, varios de los fallecidos portaban documentos de identidad venezolanos vigentes, incluyendo cédulas y el Carné de la Patria.

Tras el operativo, nueve de los cuerpos fueron ingresados inicialmente a la morgue del cementerio «Luis Herrera» en San Fernando de Apure. Sin embargo, este sábado 31 de octubre, las autoridades locales ordenaron su entierro en el municipio Esteros de Camaguán, en el estado Guárico.

Con información de noticiascol.com

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