Una intensa ofensiva ejecutada por la Fuerza Armada Nacional contra un presunto depósito de narcóticos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure dejó un saldo aproximado de 20 personas fallecidas. Las acciones militares comenzaron el pasado jueves 29 de octubre de 2026 en el eje rural de Buena Vista del Meta y Guafilla, ubicado en el municipio Pedro Camejo, zona fronteriza con Colombia.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Operación militar en Apure contra presunto depósito de narcóticos del ELN deja 20 muertos
Sucesos
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...