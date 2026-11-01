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Inameh: Pronóstico para este domingo 1 de noviembre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), advirtió sobre el pronóstico del tiempo y las condiciones meteorológicas en Venezuela.

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De acuerdo con el organismo climático, para este domingo 1 de noviembre, el reporte indica estabilidad atmosférica y cielo de parcial a despejado en gran parte del país durante la madrugada y la mañana.

No obstante, se esperan lluvias o chubascos en Bolívar, sur de Amazonas, este de Sucre, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Condiciones meteorológicas generales en la madrugada y mañana

Durante las primeras horas del día se observa estabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional con cielo despejado o parcialmente nublado. Sin embargo, ocurren áreas nubladas con lluvias o chubascos en zonas de Bolívar, el sur de Amazonas, el este de Sucre, los Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

Pronóstico del tiempo para la tarde y noche

En horas de la tarde y la noche se estima un incremento de la cobertura nubosa con posibles precipitaciones y descargas eléctricas en el oeste de Bolívar, el norte de Amazonas, los Andes, Falcón y Zulia. Asimismo, se pronostican lluvias moderadas en el oeste de Sucre, Yaracuy, Carabobo, el norte de Aragua y la Gran Caracas.

Reporte del clima en la Gran Caracas

Para la región de la Gran Caracas, que abarca Miranda, Distrito Capital y La Guaira, se prevé nubosidad parcial en la mañana con probabilidad de lluvias débiles en zonas de montaña y el este de Miranda. Hacia la tarde y la noche el cielo pasa de parcial a nublado con lluvias de variada intensidad, vientos que rondan entre 10 y 18 kilómetros por hora y temperaturas que alcanzan hasta los 31°C en La Guaira.

Reporte Inameh: qué regiones tendrán lluvia y nubosidad este domingo 1 de noviembre
Con información de Inameh

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