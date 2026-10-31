Ante la posibilidad de fallas mecánicas o eléctricas que puedan derivar en siniestros, el Cuerpo de Bomberos de Caracas difundió seis recomendaciones para ayudar a los conductores a reducir las posibilidades de que sus automóviles sufran un incendio. La institución enfatiza que prevenir incendios en los vehículos requiere mantenimiento periódico y atención constante a cualquier desperfecto.
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Seis medidas preventivas para evitar siniestros en vehículos, según los Bomberos de Caracas
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