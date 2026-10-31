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Seis medidas preventivas para evitar siniestros en vehículos, según los Bomberos de Caracas

Seguridad vial

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Ante la posibilidad de fallas mecánicas o eléctricas que puedan derivar en siniestros, el Cuerpo de Bomberos de Caracas difundió seis recomendaciones para ayudar a los conductores a reducir las posibilidades de que sus automóviles sufran un incendio. La institución enfatiza que prevenir incendios en los vehículos requiere mantenimiento periódico y atención constante a cualquier desperfecto.

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Entre las medidas principales, los funcionarios destacan la importancia de realizar revisiones regulares para detectar fallas antes de que se conviertan en problemas mayores. Asimismo, exhortan a verificar el estado del sistema eléctrico, evitando el uso de adaptadores o extensiones en el encendedor del vehículo para prevenir sobrecargas.

¿Qué hacer para prevenir un incendio en tu vehículo? Conozca las seis recomendaciones de los bomberos

La inspección de las líneas de combustible es otro punto crítico, donde se deben buscar fugas o daños en mangueras y conexiones. Adicionalmente, los bomberos recomiendan contar con un extintor a bordo puede ayudar a responder ante un conato de incendio, siempre que el equipo sea adecuado y de fácil acceso. Finalmente, sugieren estacionar en lugares seguros, lejos de materiales inflamables que puedan propagar las llamas ante cualquier eventualidad.

Con información de noticiascol.com

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