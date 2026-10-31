Seis medidas preventivas para evitar siniestros en vehículos, según los Bomberos de Caracas

Entre las medidas principales, los funcionarios destacan la importancia de realizar revisiones regulares para detectar fallas antes de que se conviertan en problemas mayores. Asimismo, exhortan a verificar el estado del sistema eléctrico, evitando el uso de adaptadores o extensiones en el encendedor del vehículo para prevenir sobrecargas.

La inspección de las líneas de combustible es otro punto crítico, donde se deben buscar fugas o daños en mangueras y conexiones. Adicionalmente, los bomberos recomiendan contar con un extintor a bordo puede ayudar a responder ante un conato de incendio, siempre que el equipo sea adecuado y de fácil acceso. Finalmente, sugieren estacionar en lugares seguros, lejos de materiales inflamables que puedan propagar las llamas ante cualquier eventualidad.