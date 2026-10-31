Inameh: Pronóstico para este sábado 31 de octubre 2026

De acuerdo con el último boletín, durante las primeras horas del día, el cielo permanece mayormente despejado en gran parte del país. Sin embargo, existen áreas con nubes y lluvias dispersas en el norte de Bolívar, sur de Amazonas, región Insular, Llanos Occidentales, este de Falcón, los Andes y Zulia.

Lluvias y nubosidad en la tarde y noche

Para la tarde y la noche, el reporte señala un aumento de la nubosidad con lluvias y descargas eléctricas en zonas del oeste de Bolívar, Amazonas, regiones llaneras, los Andes y Zulia. También ocurren lluvias moderadas o débiles en la región Central, norte de Monagas, oeste de Sucre, Yaracuy, Carabobo, norte de Aragua y la Gran Caracas.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la zona de la Gran Caracas, que abarca Miranda, Distrito Capital y La Guaira, domina la nubosidad parcial en la mañana con algunas lluvias débiles en zonas de montaña y este de Miranda.

Para la tarde y la noche se espera cielo parcialmente despejado, con temperaturas máximas cercanas a los 34 °C en La Guaira y mínimas de 19 °C en otras zonas.

Temperaturas extremas en Venezuela

El reporte oficial detalla los valores máximos y mínimos registrados en las diferentes ciudades del país para este sábado. En la región Central, Los Teques presenta temperaturas entre 19 °C y 30 °C, La Guaira entre 20 °C y 35 °C, Caracas entre 20 °C y 30 °C, Maracay entre 21 °C y 35 °C y Valencia entre 22 °C y 34 °C.