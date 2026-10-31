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Inameh: Pronóstico para este sábado 31 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), presentó el reporte oficial sobre el estado del tiempo y las condiciones atmosféricas en Venezuela para este sábado 31 de octubre de 2026.

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De acuerdo con el último boletín, durante las primeras horas del día, el cielo permanece mayormente despejado en gran parte del país. Sin embargo, existen áreas con nubes y lluvias dispersas en el norte de Bolívar, sur de Amazonas, región Insular, Llanos Occidentales, este de Falcón, los Andes y Zulia.

Lluvias y nubosidad en la tarde y noche

Para la tarde y la noche, el reporte señala un aumento de la nubosidad con lluvias y descargas eléctricas en zonas del oeste de Bolívar, Amazonas, regiones llaneras, los Andes y Zulia. También ocurren lluvias moderadas o débiles en la región Central, norte de Monagas, oeste de Sucre, Yaracuy, Carabobo, norte de Aragua y la Gran Caracas.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la zona de la Gran Caracas, que abarca Miranda, Distrito Capital y La Guaira, domina la nubosidad parcial en la mañana con algunas lluvias débiles en zonas de montaña y este de Miranda.

Para la tarde y la noche se espera cielo parcialmente despejado, con temperaturas máximas cercanas a los 34 °C en La Guaira y mínimas de 19 °C en otras zonas.

Temperaturas extremas en Venezuela

El reporte oficial detalla los valores máximos y mínimos registrados en las diferentes ciudades del país para este sábado. En la región Central, Los Teques presenta temperaturas entre 19 °C y 30 °C, La Guaira entre 20 °C y 35 °C, Caracas entre 20 °C y 30 °C, Maracay entre 21 °C y 35 °C y Valencia entre 22 °C y 34 °C.

Así estará el clima en Venezuela este 31 de octubre: Inameh reporta lluvias en varias regiones
Con información de Inameh

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